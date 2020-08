Nuova settimana di programmazione in casa Crotone con l'attenzione della società che è rivolta alla ricerca di rinforzi da consegnare al tecnico Giovanni Stroppa.

Nelle ultime ore, secondo i rumors di mercato, gli squali avrebbero messo sotto la lente d'ingrandimento il difensore Alessandro Tripaldelli, in uscita dal Sassuolo. Si tratta di un elemento che già in passato ha vestito la casacca crotonese in cadetteria (3 presenze per lui dal gennaio al giugno 2019). Sono giornate di riflessione per la società calabrese, che si prepara a dare il via alla nuova stagione con l'inizio del ritiro estivo di Villaggio Baffa nella Sila crotonese.

Crotone, piacerebbe Tripaldelli

La necessità di ricercare rinforzi di categoria, possibilmente giovani, avrebbe portato il Crotone a inserire nella propria lista anche il difensore Alessandro Tripaldelli. Il calciatore, cresciuto con la Juventus, è stato impiegato poche volte in questa stagione con i neroverdi del tecnico Roberto De Zerbi.

La società di Reggio Emilia avrebbe fissato il prezzo del suo cartellino attorno a 1,5 mln di euro. Si tratta di un prospetto sul quale il Sassuolo ha investito in passato, ma che non sembra più rientrare nei piani della società. Il Crotone avrebbe manifestato il proprio interessamento e starebbe pensando a un'offerta guardandosi comunque attorno sul mercato.

Crotone, una stagione di rilancio

Il Crotone starebbe meditando riguardo alla possibiiltà di rinnovare il contratto al centrocampista Ahmad Benali.

Di pari passo il direttore sportivo Beppe Ursino starebbe vagliando il mercato estero, alla ricerca di talenti da lanciare nel grande calcio italiano con le sue attenzioni rivolte in paesi come la Svezia, la Croazia e la Norvegia.

In uscita ci sarebbero poi due giovani arrivati la scorsa estate dal Gozzano. Si tratta dei difensori Jeremy Petris e Jean Lambert Evan's, i quali sembrerebbero destinati al prestito alla Pro Vercelli in Serie C.

Calabresi in cerca di rinforzi

Non solo Alessandro Tripaldelli per la difesa, negli ultimi giorni il Crotone avrebbe anche aumentato il pressing nei confronti del Napoli per Sebastiano Luperto, che sarebbe pronto a lasciare il club partenopeo per ritagliarsi maggiore spazio altrove.

A centrocampo si continuerebbe a seguire la pista Milos Vulic della Stella Rossa, mentre nel reparto avanzato il nome forte sembra essere quello di Gennaro Tutino, attaccante dell'Hellas Verona di rientro per fine prestito dopo l'esperienza con la maglia dell'Empoli.