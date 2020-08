Seconda settimana di allenamenti per il Crotone nella sede montana di Trepidò nella Sila crotonese. La squadra negli ultimi giorni ha riaccolto il difensore Luca Marrone, acquistato dai calabresi dall'Hellas Verona con contratto fino al 30 giugno 2020. Rinnovo di contratto anche per il portiere Marco Festa che rimarrà a Crotone per altre due stagioni svolgendo il ruolo di vice del capitano Alex Cordaz. Per il centrocampo, dopo la conferma di Ahmad Benali i rossoblu starebbero continuando a seguire l'evolversi della situazione in casa Frosinone legata al futuro di Luca Paganini. Il calciatore, uno dei veterani della squadra, è in scadenza di contratto e potrebbe cambiare maglia dopo quasi dieci stagioni in gialloblu.

Crotone e Lecce su Paganini

Quello di Luca Paganini rappresenterebbe un profilo interessante per il Crotone, che già nei giorni scorsi aveva sondato il terreno. Un calciatore esperto, un elemento che potrebbe fare comodo al tecnico Giovanni Stroppa e che arriverebbe in Calabria da svincolato con esborso legato solamente al pagamento dell'ingaggio. Su di lui però si sarebbe soffermata anche l'attenzione del Lecce, formazione che nel prossimo torneo di cadetteria aspira alla vittoria del campionato e al rapito ritorno in Serie A. Difficile che Luca Paganini possa rinnovare il suo contratto con il Frosinone, più probabile una nuova esperienza con la possibilità di giocare in massima serie che potrebbe fare la differenza.

Tutino e Curado verso la Salernitana

Dopo due stagioni il difensore Marcos Curado ha fatto ritorno per fine prestito dal Crotone al Genoa, squadra titolare del suo cartellino. Il difensore argentino, la cui stagione è stata condizionata da un grave infortunio, non dovrebbe fare ritorno a Crotone ma potrebbe ripartire da Salerno.

La squadra campana, oltre a lui avrebbe messo gli occhi su Gennaro Tutino, attaccante del Napoli ma seguito anche dal Crotone. Gli amaranto avrebbero formulato la loro offerta e sarebbero in attesa di una risposta dal calciatore, con un futuro che potrebbe essere al Sud ma non in rossoblu ma con i colori della Salernitana.

Crotone, le altre operazioni

La dirigenza del Crotone che rimane vigile sul mercato, ha effettuato nelle ultime ore una scelta in prospettiva. È' stato stipulato dal giovane centrocampista Francesco Rodio, prodotto del settore Primavera, un primo contratto da professionista alla presenza del direttore generale Raffaele Vrenna. Il calciatore dovrebbe ora essere girato in prestito per crescere e maturare con la Pro Vercelli del tecnico crotonese Francesco Modesto pronta ad accoglierlo. Nessuna novità invece sembrerebbe emergere dalla trattativa tra il Crotone e il centrocampista Ongeyi Onazi.