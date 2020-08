Possibili novità in casa Crotone. Nelle prossime ore i calabresi che potrebbero concludere la loro prima operazione in entrata andando a regalare al tecnico Giovanni Stroppa un rinforzo importante per il centrocampo. A fare il suo approdo in rossoblu potrebbe essere Ogenyi Eddy Onazi, calciatore nigeriano con un passato importante nella massima serie, talento cresciuto tra le fila della Lazio prima di affrontare l'esperienza in Turchia. Una trattativa che, secondo le ultime voci di mercato, potebbe giungere a conclusione con la firma sul contratto della formazione neopromossa.

Crotone, possibile accordo Onazi

Nella giornata di lunedì 24 agosto si era diffusa l'indiscrezione secondo la quale il Crotone sarebbe stato interessato al centrocampista Ogenyi Eddy Onazi. Una trattativa confermata da fonti interne alla società in serata e che potebbe vivere una svolta a stretto giro di posta. Lo stato avanzato dell'accordo potrebbe portare il calciatore nigeriano ad effettuare le visite mediche, prima di siglare il contratto che lo legherà ai calabresi. Per il centrocampista si tratterebbe di un ritorno in Serie A e nel calcio italiano dopo alcuni anni di assenza. Svincolato al termine dell'ultima stagione con il Trabzonspor, Ogenyi Eddy Onazi rappresenterebbe un acquisto di esperienza è quantità da inserire gradualmente in squadra.

Una squadra collaudata e competitiva

Reduce dalla conquista della promozione diretta in Serie A, il Crotone potrà contare nel prossimo torneo su gran parte della squadra che si è ben comportata in cadetteria. Con la volontà dichiarata di volere trattenere a tutti i costi i calciatori migliori della rosa, la dirigenza calabrese proverà ad inserire altri profili di esperienza in squadra.

L'arrivo di Ogenyi Eddy Onazi rappresenterebbe un profilo di calciatore con caratteristiche differenti dagli effettivi già presenti nella squadra. Nell'ultima stagione il centrocampista è riuscito a collezionare nove presenze nel torneo turco, andando inoltre a realizzare una rete, l'arrivo a Crotone potebbe concedergli quella vetrina utile per rilanciare la sua carriera ad alti livelli.

Il Crotone programma le sue mosse

La dirigenza rossoblu continuerebbe valutare il da farsi in ottica mercato. In fase di stallo sarebbe la trattativa con l'Hellas Verona per il ritorno in rossoblu del difensore Luca Marrone che, concluse le vacanze estive, si aggregherà al ritiro estivo della squadra scaligera. Di pari passo continuerebbero ad essere valutati diversi profili per l'attacco, con il nome di Alfredo Donnarumma che risulterebbe interessare la società calabrese. In uscita potrebbero esserci poi tre giovani prospetti come Jeremy Petris, Jean Lambert Evan's e Zak Ruggiero che interesserebbero la Pro Vercelli.