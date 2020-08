Mercato in fermento in Serie A con le società pronte a concedere nuovi elementi ai rispettivi tecnici. Sono giorni di rumors anche per il Crotone, formazione neopromossa in massima serie, che nelle prossime ore darà il via al ritiro estivo. I calabresi starebbero provando a imbastire alcune trattative sia in Italia che all'estero con particolare attenzione ai campionati di Svezia, Croazia e Danimarca. Nei giorni scorsi a essere accostato agli squali era stato il giovane attaccante Dušan Vlahović, calciatore protagonista di un'ottima stagione con la maglia della Fiorentina e per il quale il club toscano starebbe valutando l'ipotesi di concedergli maggiore spazio attraverso una cessione in prestito in un'altra piazza.

Vlahović avrebbe declinato l'offerta del Crotone

A provare ad anticipare i tempi formulando una richiesta ci sarebbe stato il Crotone. La società della famiglia Vrenna si sarebbe interessata da subito al profilo di Dušan Vlahović impressionata dalla crescita esponenziale di un ragazzo frutto del settore Primavera della Fiorentina. Nell'ultimo campionato il calciatore serbo ha saputo convincente il tecnico Giuseppe Iachini, ottenendo uno spazio importante in squadra con trenta presenze collezionate e sei reti portate a segno in quella che di fatto rappresenta la sua prima stagione ad alti livelli in Serie A. Un rendimento che avrebbe spinto il calciatore a rifiutare l'offerta dei calabresi, provando a confidare in una riconferma in extremis nella rosa della squadra della prossima stagione.

Un giovane con grandi ambizioni

Nonostante la sua giovane età l'attaccante serbo Dušan Vlahović sembrerebbe avere le idee chiare in merito al suo futuro. Consapevole del momento importante vissuto nella sua carriera, il calciatore avrebbe manifestato la volontà di continuare a giocare in un club di alto profilo, evitando di ridimensionare le sue aspettative per il prossimo torneo.

Un calciatore che oltre al Crotone piacerebbe ad altre formazioni come Hellas Verona e Milan, con i rossoneri pronti ad affidargli il ruolo di vice Ibrahimovic, l'laddove l'attaccante svedese riuscisse a trovare un accordo in merito al rinnovo di contratto con la società rossonera.

Crotone, si valutano le alternative

Con l'attuale fumata nera nella trattativa per Dušan Vlahović i calabresi starebbero valutando altri profili. A circolare in queste ore sarebbero essenzialmente tre nomi: Pietro Iemmello del Benevento, Samuel Di Carmine dell'Hellas Verona e Gianluca Lapadula del Genoa. Tre attaccanti con esperienza in Serie A, calciatori che hanno dimostrato nell'ultimo campionato di vedere la via del gol e soprattutto tasselli importanti per una squadra come il Crotone, alla terza partecipazione in massima serie, che confida nel riuscire a conquistare la permanenza nella categoria.