La conferma di Antonio Conte ha evidentemente rasserenato gli animi in casa Inter. Le tensioni avvertite nel post finale di Europa League sembrano acqua passata e società e staff tecnico sono al lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi. Sarà comunque un Calciomercato complicato in quanto l'emergenza sanitaria da coronavirus ha condizionato anche le finanze delle società di calcio. Probabile quindi che assisteremo ad un mercato creativo per molte squadre mentre gli acquisti in cash potrebbero dipendere da alcune cessioni pesanti. Come scrive Il Giornale, ci sarebbero stato un incontro fra Antonio Conte e Giuseppe Marotta in cui il tecnico pugliese avrebbe ribadito la possibilità di poter rinunciare a tre giocatori titolari della scorsa stagione.

si tratta di Milan Skriniar, Marcelo Brozovic e di Lautaro Martinez. A proposito dell'argentino, negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile rinnovo per il classe 1997. Rimane però evidente l'interesse di alcune importanti società europee, su tutte il Manchester City.

Brozovic e Skriniar potrebbero lasciare l'Inter

Anche Marcelo Brozovic sarebbe nella lista dei 'sacrificabili' di Antonio Conte. Il centrocampista croato piace soprattutto in Bundesliga, in particolar modo al Bayern Monaco. Il classe 1992 potrebbe liberarsi dietro il pagamento della clausola rescissoria presente sul suo contratto da 60 milioni di euro. Somma quest'ultima che l'Inter potrebbe incassare anche dalla cessione di Milan Skriniar.

Le ultime partite in Europa League hanno evidenziato come il tecnico pugliese non ritenga lo slovacco un elemento fondamentale preferendogli l'uruguaiano Diego Godin. Per questo potrebbe partire, difficilmente però l'Inter troverà una società in grado di offrire 60 milioni di euro cash per il suo cartellino.

Skriniar potrebbe quindi rientrare in uno scambio di mercato con il Tottenham. A Conte piace Tanguy Ndombele, centrocampista francese classe 1996 che l'anno scorso non ha inciso molto con la squadra inglese. Potrebbe quindi definirsi uno scambio alla pari

Il mercato dell'Inter

Rimanendo invece in tema acquisti, si segue da vicino l'esterno sinistro Emerson Palmieri.

L'italo-brasiliano si giocherebbe il posto con Young mentre Asamoah è destinato a lasciare Milano. Altro nome accostato alla società nerazzurra è quello di Sandro Tonali sul quale però ci sarebbe anche l'interesse del Milan. Intanto continuano le voci in merito ad un possibile arrivo di Arturo Vidal dal Barcellona. Oltre al cileno potrebbe arrivare il terzino sinistro Kolarov, il serbo potrebbe essere utile non solo come esterno di centrocampo ma anche come centrale della difesa a tre