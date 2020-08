Tra Antonio Conte e l'Inter è scoppiata di nuovo la pace e il vertice di ieri 25 agosto ha sancito la permanenza del tecnico in nerazzurro. Sul fronte mercato l'obiettivo principale di Antonio Conte sembrerebbe essere ancora Arturo Vidal. Il tecnico salentino lo ha allenato in maglia juventina e intravede da sempre nel centrocampista cileno il prototipo del calciatore in grado di permettere un salto di qualità alla rosa interista. Gli altri colpi di mercato potrebbero essere Sandro Tonali del Brescia, Emerson Palmieri del Chelsea e Marash Kumbulla del Verona, senza tralasciare la pista Tanguy Ndombele del Tottenham.

Il sogno di Antonio Conte si chiama Arturo Vidal

Non risulta essere un segreto per nessuno, e per i dirigenti interisti in particolare, il feeling calcistico di Antonio Conte per il centrocampista cileno Arturo Vidal. Il tecnico leccese avrebbe messo il calciatore attualmente al Barcellona in cima alla lista della spesa per il prossimo Calciomercato. Anche nello scorso gennaio l'Inter aveva inseguito Vidal, ma purtroppo per i nerazzurri l'affare non andò in porto, con grande rammarico di tutte le componenti, tecniche e dirigenziali, del sodalizio interista.

Stavolta le condizioni sono però cambiate, Arturo Vidal non rientra nei piani del neo tecnico del club catalano Ronald Koeman. Il Barcellona ha chiesto al centrocampista cileno di trovarsi una nuova squadra e a questo punto il problema non sarà certamente di natura economica.

Antonio Conte sarebbe ben felice di poter calcisticamente riabbracciare un calciatore importante che sta inseguendo da diversi anni, il nodo fondamentale potrebbe risultare quello dell'ingaggio e lì dovrà essere Vidal a non risultare troppo pretenzioso.

Le altre operazioni di mercato in casa nerazzurra

Oltre al citato Vidal sono diverse le operazioni che i dirigenti nerazzurri stanno portando avanti. Sandro Tonali sembrerebbe ormai ad un passo, il talento del Brescia potrebbe essere nerazzurro per una cifra che si aggirerebbe sui 35 milioni di euro, la modalità di pagamento pare essere quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto per l'Inter.

Per quanto riguarda il ruolo di esterno sinistro sembrerebbe essere sempre più vicino il laterale del Chelsea Emerson Palmieri, anch'esso un calciatore già allenato dal tecnico salentino dell'Inter.

Il reparto difensivo potrebbe essere arricchito dall'arrivo del difensore centrale classe 2000 del Verona Marash Kumbulla, tale operazione di potrebbe fare in particolare se dovesse esserci la cessione del forte centrale slovacco Milan Skriniar.

Inoltre circola da tempo l'indiscrezione legata a un interesse per il forte centrocampista del Tottenham Tanguy Ndombele, il quale sarebbe un innesto molto importante per le sue caratteristiche tecniche e fisiche.