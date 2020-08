La Juventus dovrebbe rinforzare sul mercato soprattutto centrocampo e settore avanzato. Non sono esclusi però dei ritocchi sulle fasce difensive, con tanti giocatori che sarebbero sul mercato. Fra questi spicca il nome di Mattia De Sciglio. Il terzino ex Milan ha molto mercato in Spagna, piace infatti al Valencia. La società spagnola sarebbe inoltre interessata al difensore centrale Daniele Rugani. Proprio per questo potrebbe definirsi un interessante scambio di mercato fra società spagnola e la Juventus.

Fra i nomi citati da mister Pirlo come possibili rinforzi nel pacchetto arretrato ci sarebbe anche l'esterno sinistro difensivo José Luis Gaya.

Proprio per questo, secondo ilbianconero.com, potrebbe definirsi uno scambio che porterebbe De Sciglio e Rugani a Valencia e invece Gaya a Torino. Una trattativa che si strutturerebbe alla pari, trovando il favore di entrambi le società che non vorrebbero inserire cash.

L'eventuale approdo di Gaya alla Juventus sarebbe indirettamente favorito anche dalla volontà del tecnico del Barcellona Ronald Koeman di confermare il terzino sinistro Jordi Alba. I catalani infatti seguivano da vicino l'esterno del Valencia prima dell'arrivo del tecnico olandese.

Juventus, De Sciglio e Rugani le possibili contropartite per Gaya

L'eventuale scambio Rugani e De Sciglio per Gaya porterebbe la Juventus ad avere tre esterni difensivi sinistri.

Lo spagnolo si aggiungerebbe infatti ai già presenti Alex Sandro e Pellegrini. Proprio per questo il brasiliano potrebbe lasciare Torino e finire anche lui in qualche scambio di mercato. Il nazionale sudamericano interesserebbe al Paris Saint Germain, al Manchester United e al Manchester City. Pare probabile però che la Juventus favorisca maggiormente il suo approdo in Francia, considerando che al Paris Saint Germain gioca un suo possibile obiettivo di mercato.

Si tratta del regista Leandro Paredes, considerato da Pirlo il giocatore ideale per giocare davanti alla difesa. L'ex Roma e Zenit, qualora dovesse trasferirsi alla Juventus, ritroverebbe il suo amico e compagno di nazionale Paulo Dybala. Gli argentini inoltre potrebbero essere raggiunti da un altro compagno di nazionale, ovvero Rodrigo De Paul.

Il centrocampista dell'Udinese piace a Pirlo come mezzala d'inserimento, ma anche come esterno offensivo.

Il resto del mercato della Juventus

Rimane inoltre evidente l'esigenza di rinforzare il settore offensivo con la probabile partenza di Gonzalo Higuain. Piacciono come prima punta Dzeko, Milik, Raul Jimenez e Lacazette.

Potrebbe arrivare pure un ulteriore centravanti di scorta anche per motivi di lista Champions League. In tal senso Moise Kean sarebbe ritenuto il rinforzo ideale dalla Juventus come quarta punta, in quanto potrebbe essere schierato al centro ma anche sugli esterni del 4-3-3. Il giocatore dell'under 21 italiana potrebbe arrivare in prestito dall'Everton.