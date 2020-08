Marko Gujic è uno dei nomi più chiacchierati del Calciomercato internazionale. Piacerebbe al Milan e a tanti altri club, l’asta è pronta a partire perché il Liverppol ha già comunicato al giocatore che non farà parte dei piani tecnici di Klopp per il prossimo anno. Centrocampista centrale di 22 anni, il serbo è un talento forte fisicamente, è alto un metro e novanta, e tecnicamente. In realtà nei reds non ha mai giocato perché le ultime due stagioni le ha passate nell’Herta Berlino. In Germania ha messo insieme più di 50 presenze che gli hanno permesso di farsi notare. Adesso il prestito è finito ed è tornato in Inghilterra, ma la sua carriera con ogni probabilità proseguirà altrove.

Grujic si aggiunge alla lista di calciomercato del Milan

Il Milan vorrebbe Marko Grujic per rinforzare il centrocampo, reparto in cui Pioli ha bisogno di nuovi acquisti. La trattativa Bakayoko continua spedita, anche se per il momento non è ancora conclusa. Oltre al giocatore attualmente al Chelsea, Maldini e la dirigenza stanno pensando di inserire anche un profilo più giovane per completare la rosa dei mediani che conterà ancora su Kessie e Bennacer. L’identikit è noto, giovane sì, ma di talento e che abbia già un po’ di esperienza internazionale, e magari buon fisico.

Grujic risponde a tutte queste caratteristiche ma non è l’unico nome sulla lista rossonera. Il preferito sarebbe sempre Florentino Luis per cui il Benfica continua a chiedere 30 milioni di euro, senza possibilità di pensare ad un prestito.

Nel mirino ci sarebbe anche Marc Roca dell’Espanyol su cui pende una clausola rescissoria da 40 milioni. Prezzo troppo alto visto che la squadra catalana è appena retrocessa nella serie B spagnola. Per Grujic il Liverpool chiederebbe qualcosa in più di 20 milioni di euro, e forse si potrebbe pensare anche ad un prestito.

Benevento e Atalanta in fila

Ed è proprio questa la soluzione che avrebbe pensato il Benevento per portare il serbo in Italia. La neopromossa avrebbe già presentato al sua offerta al Liverpool con l’inserimento dell’obbligo di riscatto in caso di salvezza. Nella corsa per Grujic ci sarebbe anche l’Atalanta che sta cercando alternative valide alla coppia Freuler – De Roon.

Gasperini ha bisogno di fisicità in mezzo al campo e il 22enne la garantirebbe. In Serie A ci sarebbero gli interessamenti anche di Genoa e Roma.

L’Italia non sarebbe l’unica possibile destinazione del centrocampista. L’Herta Berlino starebbe provando a riprendersi il ragazzo, questa volta non in prestito, ma a titolo definitivo. In Bundesliga Grujic ha fatto breccia anche nel cuore degli osservatori del Borussia Monchengladbach e dell’Eintracht Francorte. Infine ci sono le inglesi a tenere d’occhio la situazione, soprattutto Crystal Palace e West Ham potrebbero farsi avanti nelle prossime settimane. Il Milan ha messo Marko Grujic nel mirino, ma portalo alla corte di Pioli non sarà per niente facile.