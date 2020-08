Durante la prossima sessione di mercato, la Juventus proverà a rinforzare centrocampo e settore avanzato, ma non sono esclusi degli investimenti in altri ruoli. Potrebbero arrivare un terzino destro e uno sinistro, considerando che sia De Sciglio che Danilo potrebbero lasciare Torino. Se per il ruolo di esterno destro si fa soprattutto il nome di Hector Bellerin, per quanto riguarda invece la fascia sinistra si starebbe lavorando all'acquisto di Robin Gosens. Il tedesco classe 1994 potrebbe lasciare l'Atalanta per una nuova esperienza professionale in una società ''più blasonata''.

Juventus, possibile scambio Perin-Gosens con l'Atalanta

Secondo il sito sportivo Tuttojuve.com, la Juventus sarebbe pronta ad offrire il cartellino del portiere Mattia Perin più una piccola somma di denaro per poter arrivare all'esterno tedesco. L'estremo difensore, nell'ultima stagione in prestito al Genoa, ha dimostrato di essere un portiere affidabile e di livello internazionale. La Juventus lo valuta circa 20 milioni di euro mentre Gosens ha un prezzo di circa 35 milioni di euro. La Juventus quindi potrebbe aggiungere un'offerta cash da 15 milioni di euro per portare a Torino l'esterno dell'Atalanta. Una trattativa che però potrebbe definirsi solo dopo l'esperienza dei bergamaschi in Champions League.

Mercoledì 12 agosto la squadra di Gasperini affronterà il Paris Saint Germain nei quarti di finale.

I rinforzi a centrocampo

Si è parlato dei possibili arrivi di Gosens e Bellerin nei ruoli di esterni difensivi, ma degli importanti investimenti potrebbero arrivare anche per la mediana. Prima si penserà ad alleggerire la rosa, puntando a far partire i giocatori che hanno un ingaggio pesante.

Dopo Matuidi (trasferitosi all'Inter Miami di David Beckham), potrebbe arrivare la rescissione consensuale di Sami Khedira. L'addio del tedesco permetterebbe un risparmio di 12 milioni di euro lordi alla Juventus. Dubbi anche sulla permanenza di Ramsey, che ha molto mercato in Premier League. In tema acquisti invece si starebbe lavorando all'acquisto di un regista (Jorginho o Locatelli) e di una mezzala (De Paul).

I possibili acquisti nel settore avanzato

Oltre a Matuidi e Khedira, potrebbe essere ceduto anche Gonzalo Higuain. Con l'addio dell'argentino, la Juve potrebbe risparmiare circa 15 milioni di euro. La società potrebbe sostituirlo con uno fra Milik del Napoli e Jimenez del Wolverhampton. Nelle ultime ore è stato accostato alla società bianconera anche la punta dell'Arsenal Alexandre Lacazette, autore di un'ottima stagione con la maglia dell'Arsenal.