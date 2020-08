In questi giorni, nel ritiro estivo del Crotone, la squadra di mister Stroppa continua a svolgere le attività sul terreno di gioco di "villaggio Baffa".

Se in un primo momento i giocatori avevano solamente la possibilità di allenarsi individualmente, ora, dopo aver effettuato i tamponi, risultati tra l'altro tutti negativi, possono iniziare ad allenarsi in gruppo.

Prosegue, intanto, in casa Crotone la ricerca di rinforzi per permettere a Giovanni Stroppa di affrontare il ritiro estivo con più giocatori in rosa. Nelle ultime ore, è stato accostato il nome di Nzola, attaccante lo scorso anno in prestito allo Spezia ma di proprietà del Trapani.

Nome nuovo per l'attacco

La società calabrese sta valutando del nomi di attaccanti da affiancare al nigeriano Simy per la nuova stagione. Il Ds Ursino, avrebbe messo nella propria lista il nome di M'bala Nzola. Classe 1996, è un attaccante dotato di una grande forza fisica e dispone di un'ottima velocità, corsa e progressione. Nella stagione da poco conclusa, ha vestito la maglia dello Spezia in serie B contribuendo alla promozione nel massimo campionato della squadra ligure. Di proprietà del Trapani, difficilmente rimarrà in Sicilia soprattutto che quest'ultima sia retrocessa in Serie C.

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore il Crotone avrebbe chiesto informazioni sul giocatore.

Si allontana l'ex Lazio Onazi

Fino a qualche giorno fa sembrava che il Crotone e il centrocampista Ogenyi Onazi avessero trovato l'accordo che avrebbe permesso al giocatore classe '92 di tornare in Italia e giocare nuovamente in Serie A. Nelle ultime ore, invece, sembrerebbe che, da parte del calciatore, ci sia stata una brusca frenata.

A quanto pare la società rossoblu non avrebbe soddisfatto le esigenze economiche del centrocampista. I rossoblu sperano in un ripensamento, magari con la riduzione dell'ingaggio attuale richiesto. Intanto il Crotone aspetterebbe la decisione ma continuerebbe comunque a guardarsi intorno per trovare altri rinforzi

Amichevoli rinviate

Nei prossimi giorni gli "squali" avrebbero dovuto affrontare le loro prime due amichevoli estive sul prato verde dello "stadio Ampollino" a Trepidò nella Sila crotonese, precisamente contro Monopoli (Domenica 30 agosto) e Vibonese (Mercoledi 2 Settembre).

Ma proprio nelle ultime ore il club ha comunicato - sul proprio sito ufficiale - che per motivi logistici esse sono state rinviate a data destinarsi.