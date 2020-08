Prime giornate di agosto e prime voci di mercato in arrivo legate al futuro del Crotone. La società rossoblu, fresca di promozione in Serie A, ha iniziato a pianificare il futuro con la riconferma del tecnico Giovanni Stroppa, che siederà sulla panchina degli squali anche nel prossimo campionato.

Il Crotone dovrà fare prima di tutto la conta di quanti calciatori rimarranno in squadra e quanti, invece, decideranno di accettare nuove destinazioni. Saranno sicuramente diversi i profili che verranno aggiunti alla rosa, presumibilmente in ogni reparto, per rendere la squadra competitiva per l'obiettivo salvezza.

Crotone, piace Carnesecchi dell'Atalanta

Tra i pali il Crotone potrebbe regalarsi un calciatore giovane e di prospettiva. Il profilo accostato dai rumors di mercato è quello di Marco Carnesecchi, classe 2000, estremo difensore di proprietà dell'Atalanta, ma in prestito in questa stagione al Trapani di Fabrizio Castori. Si tratta di un calciatore di cui si parla molto bene, già nel giro della Nazionale Under 21: sarebbe un rinforzo da inserire in un reparto che ripartirà da una certezza, quella del capitano Alex Cordaz. Il numero uno affronterà la sua settima stagione in maglia crotonese e dovrebbe essere ancora una volta il titolare nell'undici di Giovanni Stroppa.

Da valutare ci sarà invece il futuro degli altri due portieri, Marco Festa e Giacomo Figliuzzi, con il primo che potrebbe rimanere e il secondo che invece potrebbe essere girato altrove per fare esperienza.

Casting per difesa e centrocampo

Il difesa, in attesa di capire se sarà riscattato il cartellino di Luca Marrone, i rossoblu hanno iniziato a guardarsi attorno soffermandosi sul profilo di Sebastiano Luperto, classe 1996, elemento in forza al Napoli.

A centrocampo diversi nomi sembrerebbero finiti sulla lista del direttore sportivo Beppe Ursino.

Da Milos Vulic, classe '96 serbo della Stella Rossa, passando per Lucien Agoumè dell'Inter, senza dimenticare Hans Nicolussi Caviglia della Juventus, ma in questa stagione in prestito al Perugia.

Mercato Crotone, attacco da rinforzare

In attacco dovrebbero rimanere in rossoblu Nwankwo Simy, capocannoniere del torneo cadetto appena terminato, e Junior Messias, anche lui protagonista di una grande stagione.

A loro potrebbero aggiungersi calciatori come Gennaro Tutino, di proprietà del Napoli e di rientro dall'esperienza all'Empoli ed Emmanuel Rivière, il quale con la maglia del Cosenza è riuscito ad ottenere la salvezza all'ultima giornata. Sempre in attacco sembra scemare la pista Sebastiano Esposito dall'Inter, mentre a prendere vigore sarebbe l'interesse per il figlio d'arte Riccardo Sottil di proprietà della Fiorentina.