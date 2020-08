Il Calciomercato della Juventus si arricchisce di un nome nuovo: Rodrigo De Paul. L’argentino sarebbe pronto a cambiare maglia durante la prossima sessione di mercato. L’Udinese avrebbe deciso di lasciarlo partire anche per una questione di bilancio. I friulani furono infatti lungimiranti nel 2016 ad acquistarlo dal Los Che per soli 3 milioni di euro e ora vogliono raccogliere i frutti delle loro capacità di scouting. Venderlo non sarà di certo difficile. Dopo una serie di ottimi campionati, nell'ultimo De Paul è cresciuto ancora mettendo a segno sette gol e fornendo sei assist. Inoltre con Gotti ha giocato sia mezzala che regista, impressionando favorevolmente anche in quest’ultimo ruolo.

Calciomercato Juventus: fissato il prezzo di De Paul

Per il calciomercato della Juventus De Paul sarebbe un grande colpo, anche se l’operazione non si annuncia per niente facile. Per prima cosa bisognerà cercare di superare la concorrenza. Il Milan sta cercando un giocatore di tecnica a fantasia per Pioli, James Rodriguez è il sogno ma ha un ingaggio altissimo. Nell'Inter sarebbe utilissimo per il 3-5-2, modulo che già conosce perché utilizzato dall'Udinese, non ci sarebbe quindi il rischio di un nuovo caso Eriksen. Poi c’è il Napoli che con Gattuso sembra aver trovato la guida giusta e non vuole più vivere un campionato staccato dalla vetta. In mezzo Allan sembra destinato a partire e De Paul è entrato nella lista dei possibili sostituti.

Infine c’è la Fiorentina, forse la squadra che è andata più vicino a portarlo via all'Udinese a gennaio, l’operazione fu poi fermata dai bianconeri che senza di lui avrebbero rischiato la retrocessione.

Tutti su Rodrigo De Paul quindi che a oggi costerebbe 40 milioni di euro. Una bella cifra che qualcuna delle pretendenti dovrà mettere sul piatto, magari presto, per sopravanzare le altre.

La Juventus ha già speso molto per Kulusevski ma per un centrocampista del genere potrebbe pensare a un nuovo sacrificio. Soprattutto se, come sembra, dovesse partire Ramsey la cui cessione farebbe segnare una grossa plusvalenza a bilancio visto che è arrivato a parametro zero.

Le altre mosse della Juve a centrocampo

De Paul entra quindi nell'orbita del calciomercato della Juventus, ma a centrocampo serve anche un regista. Il prossimo colpo potrebbe essere Jorginho, il giocatore che più piace a Sarri nel ruolo. I bianconeri potrebbero inserire nell'affare Bernardeschi, che va convinto ad accettare i blues, oppure provare un’operazione in stile Cuadrado con pagamento del cartellino in un paio di anni. L’alternativa sarebbe Manuel Locatelli del Sassuolo che costa 30 milioni, è più giovane, ha 22 anni, e può giocare sia nel cuore della mediana che come mezzala.

Situazione in evoluzione anche in uscita. Khedira dovrebbe essere il primo a partire, e il suo sostituto sarà Arthur arrivato nello scambio con Pjanic.

Ramsey, come detto è in bilico, mentre è ancora da decifrare il futuro di Rabiot. Il francese sta finalmente facendo vedere quello di cui è capace. Sarri e tutta la Juventus sono molto soddisfatti della sua crescita, se non arriveranno offerte eccezionali dovrebbe restare.