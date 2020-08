Milan - cagliari chiude il campionato 2020/2021. La partita si giocherà alle 20.45 a San Siro. Arbitrerà l'incontro Marco Serra di Torino. Per entrambe le squadre si tratta di una vera partita di 'calcio estivo'. Il risultato non influenzerà la classifica del Milan. I rossoneri sono certi del sesto posto. A Pioli mancherà Rebic per squalifica e Krunic per un risentimento muscolare. Stagione finita per Romagnoli. Stagione finita anche per Conti che giovedì è stato operato al ginocchio. La formazione titolare sarà la stessa di Sampdoria - Milan con la sola eccezione di Leao al posto di Rebic. Il Milan scenderà in campo con la nuova maglia.

La nuova maglia verrà indossata dal Milan nella prossima stagione. Sarà una cerimonia particolare, diversa dal solito in quanto San Siro sarà ancora totalmente vuoto. L'ultima a San Siro vide il Milan pareggiare con l'Atalanta.

Il Cagliari arriva a San Siro con la salvezza in tasca e con la possibilità di raggiungere il decimo posto con i tre punti. Della troupe di Walter Zenga non faranno parte Joao Pedro e Ragatzu. In attacco Zenga dovrebbe schierare Paloschi.

Alberto Paloschi è cresciuto nelle giovanili fino all'esordio in prima squadra. L'esordio con gol più veloce della storia rossonera. Paloschi farà coppia con Simeone. Gagliano, a segno contro la Juventus, dovrebbe partire dalla panchina.

Milan - Cagliari i convocati di Pioli: fuori anche Krunic

Portieri: Begović, A.

Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers, Torrasi.

Attaccanti: Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini.

Milan - Cagliari, la lista dei convocati di Zenga: out Joao Pedro

Portieri: Rafael, Cragno, Ciocci.

Difensori: Mattiello, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Carboni, Walukiewicz.

Centrocampisti: Birsa, Nandez, Ionita, Marigosu, Lombardi, Delpupo, Landinetti.

Attaccanti: Paloschi, Pereiro, Pavoletti, Gagliano, Simeone.

Milan - Cagliari i pronostici danno una vittoria schiacciante per i rossoneri

La quota che vede il Milan vincente è data a 1,25 in quasi tutti i siti, con un massimo di 1,30.

Il segno X paga 6,50 mentre la vittoria del Cagliari è data a 9,50. La quota che prevede entrambe le strade a segno si attesta intorno all'1,60. Si preannuncia una gara con molti gol in quanto l'over 2,5 viene pagato solo 1,05 mentre l'under 2,5 sarebbe pagato 22. Il gol di Zlatan Ibrahimovic è ancora una volta la quota più bassa tra i giocatori. Ibrahimovic a segno è dato a 3,55. Rafel Leao segue Ibrahimovic a 6,25 appaiato da Hakan Calhanoglu. Per il Cagliari Gagliano si trova a 10 e Paloschi a 12.