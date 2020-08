La prossima sarà una sessione di Calciomercato anomala: l'apertura è prevista per il 1° settembre e si concluderà il 5 ottobre. Considerando però che da metà settembre dovrebbero iniziare la Serie A 2020-2021, pare probabile che gran parte delle trattative vengano definite nel mese di agosto per essere poi ufficializzate da settembre.

Una delle società più attive potrebbe essere la Juventus, alle prese con numerose cessioni da dover effettuare. Potrebbe infatti svilupparsi una vera e proprio rivoluzione della rosa con tanti giocatori a rischio partenza: Rugani, De Sciglio, Khedira, Matuidi, Ramsey e Higuain sono i principali indiziati a lasciare Torino.

A questi potrebbe aggiungersi anche il centrocampista offensivo Marco Pjaca. Ritornato dal prestito dall'Anderlecht (dopo la sospensione del campionato belga per l'emergenza sanitaria), il croato potrebbe essere girato in prestito in qualche società di Serie A. Secondo il sito sportivo Sport Mediaset, il centrocampista offensivo potrebbe finire al Benevento, neopromossa in Serie A.

Juventus, Pjaca piacerebbe al Benevento

Secondo Sport Mediaset, Marco Pjaca potrebbe essere un rinforzo del Benevento di Filippo Inzaghi. Il centrocampista offensivo croato cerca infatti una squadra in grado di garantirgli minutaggio, dopo che nelle ultime stagioni il croato è stato falcidiato da tanti gravi infortuni che ne hanno limitato l'impiego.

Arrivato alla Juventus nel 2016, negli ultimi anni è stato in prestito in diverse società, dapprima allo Schalke 04, poi alla Fiorentina, fino al trasferimento in prestito a gennaio 2020 all'Anderlecht. Il giocatore ha di recente firmato il rinnovo di contratto con la società bianconera, segno evidente di come ancora ci sia fiducia nelle sue qualità.

In una piazza calorosa e accogliente come Benevento potrebbe rilanciarsi, anche se molto dipenderà dalla sua tenuta fisica, in quanto sulle doti tecniche sembrano non esserci dubbi.

Il mercato della Juventus

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici intanto è al lavoro non solo per rimpinguare le casse e diminuire il monte ingaggi.

ma anche per trovare dei rinforzi utili in grado di incrementare la qualità della rosa a disposizione di Maurizio Sarri. La società bianconera proverà in tutti i modi ad acquistare giocatori funzionali al gioco del tecnico toscano. Si parla infatti di un possibile arrivo nel ruolo di regista di Jorginho dal Chelsea e di quello della punta del Napoli Arkadius Milik. Con la probabile partenza di Gonzalo Higuain infatti i bianconeri cercano un rinforzo offensivo importante, che sappia integrarsi con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.