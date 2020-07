Il Milan non perde la speranza per il quinto posto, ma per poterci credere ancora deve necessariamente battere la Sampdoria. Alle 19.30 allo stadio di Marassi (Genova) Luigi Ferraris, l'arbitro Fabrizio Pasqua di Tivoli darà il via di Sampdoria - Milan.

All'andata fu la prima partita di Zlatan Ibrahimovic 'il ritorno' in maglia rossonera. Il Milan si trovava con 21 punti ad arrancare nelle zone basse della classifica e con una bassissima media realizzativa.

Ora sembrano tanto lontani i tempi in cui il Milan era in difficoltà, in cui l'attacco stentava in cui la squadra prima di Giampaolo, poi di Pioli, alle prime difficoltà si scioglieva e non reagiva. Il Milan post lockdown arriva a Genova con tanti rimpianti di un inizio stagione buttato al vento. L'ultimo obiettivo rimasto vivo è il quinto posto, ma lì non basta vincere la partita contro la Sampdoria e quella successiva contro il Cagliari, ma i rossoneri devono sperare un passo-falso della Roma. Il pareggio del Milan contro l'Atalanta, in piena emergenza d'organico, ha sancito l'ennesima prova di maturità della squadra di Pioli. Senza Romagnoli uscito dolorante nei primi minuti della vittoria del Milan contro il Sassuolo in difesa ci saranno Gabbia e Kjaer.

Possibile un ritorno in campo per Duarte. Calabria parte favorito rispetto a Conti. Sulla fascia sinistra e a centrocampo tornano Theo Hernandez e Bennacer che hanno saltato per squalifica la partita casalinga con l'Atalanta. In attacco oltre all'inamovibile Ibrahimovic agiranno Calhanoglu, Rebic. Per l'ultima maglia rossonera disponibile è in corso il ballottaggio Saelemaekers / Castillejo con il belga favorito.

In casa blucerchiata, la sconfitta a Torino che ha sancito il nono scudetto consecutivo alla Juventus, ha portato alla probabile assenza odierna di Ramirez che presenta 10 punti di sutura al capo e la squalifica del centrocampista Thorsby.

In attacco resta da valutare la situazione di Bonazzoli che è tra i convocati, ma in dubbio. Al suo posto potrebbe giocare il giovane La Gumina. A centrocampo giocherà sicuramente l'ex rossonero Andrea Bertolacci viste le assenze di Bereszynski, Chabot ed Ekdal. A completare la rosa De Paoli e Jankto esterni. La partita sarà trasmessa

#SampdoriaMilan 2003/2004

That second goal is just a joy to watch 🤩

… E un secondo gol da 📖 manuale 📖 #SempreMilan pic.twitter.com/SYSquSp2cD — AC Milan (@acmilan) July 29, 2020

Sampdoria - Milan: la lista dei convocati di Claudio Ranieri

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley Depaoli, Ferrari, Murru, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Jankto, Léris, Linetty, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramírez

Sampdoria - Milan: Pioli porta con se i seguenti giocatori:

Portieri: Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Duarte, Gabbia, Hernandez, Kjaer, Laxalt.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paquetá, Saelemaekers.

Attaccanti: Castillejo, Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic.

Pushing hard to end the season on a high 🔥

Sponsored by @skrill. Make your money move #SempreMilan pic.twitter.com/DLcY8HlvJ1 — AC Milan (@acmilan) July 27, 2020

Sampdoria - Milan i pronostici: rossoneri favoriti dai bookmakers

La vittoria dei rossoneri appare scontata secondo i bookmakers che quotano mediamente il segno 2 a 1,80. La vittoria della Sampdoria è un evento a bassissima probabilità con una quota che varia dai 6,50 a salire. Più basso il pareggio tra le due compagini che paga comunque molto bene a 3,80. Interessanti le quote GOL / NO GOL . La quota gol è data a 1,65 mente la nogol a 2,15. In abbinata con altre puntate potrebbero entrambe essere interessanti. Favorito come primo marcatore Ibrahimovic a 3,65 seguito da Rebic a 5,50.

Il primo marcatore per la Sampdoria con la quotazione più bassa è Quagliarella a 6,75. Ibra e Quaglia due giocatori che negli anni hanno sorpreso tutti con gol spettacolari, ci faranno vedere qualche perla del loro repertorio?