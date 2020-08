Archiviati gli ottavi di finale, l'Europa League entra nel vivo con le final eight, che si disputeranno in Germania. A Dusseldorf è in programma il match valido per i quarti di finale tra Inter e Bayer Leverkusen. Di fronte ci sono due delle squadre favorite ad arrivare fino in fondo a questa competizione, con i nerazzurri dati dietro solo al Manchester United per la vittoria finale. La squadra di Conte, inoltre, ha dovuto affrontare la gara unica già agli ottavi, eliminando il Getafe battendolo 2-0.

Le ultime su Inter e Bayer Leverkusen

L'Inter è una delle grandi favorite a vincere l'Europa League.

I nerazzurri sognano il trionfo europeo, essendo tra l'altro l'ultima italiana ad aver vinto in Europa con la conquista della Champions League nel 2010. Non sarà semplice visto che di fronte ci sarà una squadra insidiosa come il Bayer Leverkusen, ma la squadra di Antonio Conte ha dimostrato di essere in grande forma. Dopo aver raccolto tre successi nelle ultime tre partite in campionato, che hanno regalato il secondo posto, è arrivata anche la vittoria contro il Getafe per 2-0. Gara che si è giocata in campo neutro, alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, visto che l'andata non era stato possibile giocarla a causa dell'emergenza relativa al Coronavirus.

Il Bayer Leverkusen gioca in casa, se così si può dire, visto che il match è in programma in Germania, pur giocandosi a Dusseldorf.

Il club viene dalla grande delusione in Bundesliga, visto che è arrivato quinto in classifica, fallendo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L'unico modo per accedere ora alla massima competizione europea sarà vincere questa Europa League. Agli ottavi di finale eliminati i Rangers di Rangers.

La squadra di Bosz, dopo il successo dell'andata per 3-1 in Scozia, al ritorno alla BayArena è arrivata un'altra vittoria, di misura per 1-0, con gol vittoria messo a segno da Diaby.

Probabili formazioni Inter-Bayer Leverkusen

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, sarebbe tentato dall'impiego di Christian Eriksen dal primo minuto dopo che il danese è entrato bene con il Getafe, andando a segno solo due minuti dopo il suo ingresso in campo.

La coppia d'attacco sarà formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, con Sanchez che scalpita e pronto a subentrare nella ripresa come successo agli ottavi. Sulla destra potrebbe tornare Candreva sulla destra, con Brozovic e Barella in mezzo al campo.

Il tecnico del Bayer Leverkusen, Bosz, dovrebbe affidarsi 4-2-3-1. Havertz guiderà l'attacco, con Bailey, Amiri e Diaby a supporto sulla trequarti. A fare da schermo davanti alla difesa, invece, dovrebbero esserci Baumgarlinger e Aranguiz.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Wendell, S. Bender, Tah, L. Bender; Baumgartlinger, Aranguiz; Bailey, Amiri, Diaby; Havertz.