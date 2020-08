Si è da poco concluso il match valido per gli ottavi di finale di Europa League, in gara unica, tra Inter e Getafe sul risultato di 2-0. Decidono la partita le reti messe a segno da Lukaku al 33' e Christian Eriksen all'82'. Passano il turno, dunque, i nerazzurri, che affronteranno una tra Bayer Leverkusen e Rangers, le quali si sfideranno domani. Il match dei quarti si giocherà lunedì 10 agosto sempre in Germania, dove si disputerà la final eight.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, conferma il 3-5-2 visto contro il Napoli e l'Atalanta e si affida all'undici che ha battuto l'Atalanta nell'ultimo turno.

Partono dalla panchina, dunque, Eriksen, Skriniar e Alexis Sanchez, con Lautaro Martinez e Lukaku al centro dell'attacco.

Nel primo tempo il Getafe parte forte e sfiora il vantaggio al 1', con un colpo di testa di Maksimovic che vede il grandissimo intervento di Handanovic. Gli spagnoli aggrediscono alti e tengono meglio il campo nei primi venti minuti ma al dopo la prima metà del primo tempo cresce l'Inter. Al 24' e al 27' è Lautaro Martinez a creare due pericoli, con due ottimi tiri che vengono respinti dal portiere avversario. Al 30' ci prova D'Ambrosio su inserimento da dietro su calcio di punizione, ma la conclusione è debole. Al 33' è Romelu Lukaku a portare in vantaggio i nerazzurri, con il centravanti belga che scatta in profondità, servito da Bastoni, protegge bene la palla e di sinistro infila in rete.

Nel secondo tempo l'Inter va subito vicina al raddoppio con una semi rovesciata di D'Ambrosio, respinta dal portiere, e con Godin che sulla respinta trova la deviazione di un difensore avversario. Il Getafe torna ad essere pericoloso tra il 60' e il 70' con Angel e un colpo di testa di Mata, ma Handanovic si fa trovare pronto.

Al 73', poi, Godin colpisce con il braccio la palla in area e gli spagnoli hanno una clamorosa chance dal dischetto ma il rigore viene sbagliato da Molina. Si tratta dell'episodio che scuote la squadra di Conte, che torna a macinare gioco e trova il gol che chiude la partita con Christian Eriksen. Il danese all'82', due minuti dopo il suo ingresso in campo, fa partire prima l'azione e poi recupera una respinta corta in area e non sbaglia.

Secondo gol in questa Europa League con la maglia dell'Inter per l'ex Tottenham, dopo quello messo a segno contro il Ludogorets.

Le pagelle nerazzurre

Queste le pagelle nerazzurre del match appena concluso:

Handanovic 7: Decisivo il suo salvataggio al 1'.

Godin 6,5: Partita autorevole per il centrale uruguaiano, mezzo voto in meno per l'ingenuità sul rigore.

De Vrij 6: Un'ingenuità nei primi minuti in fase di impostazione.

Bastoni 6,5: Suo il lancio che innesca Lukaku per il gol del vantaggio.

D'Ambrosio 5,5: A volte è in ritardo in fase offensiva, mentre in fase difensiva soffre molto Cucurella.

Gagliardini 5: Soffre il pressing avversario ed è poco preciso in alcune circostanze in appoggio.

Brozovic 6: Il croato cerca di ripulire i palloni in mezzo al campo nonostante il pressing asfissiante degli spagnoli.

Barella 6: Solita partita di sacrificio e generosità.

Young 5,5: Male nel primo tempo, leggermente meglio nella ripresa.

Lautaro Martinez 7: Altra grande prestazione dell'attaccante argentino, che va vicino al gol in due circostanze nel primo tempo.

Lukaku 7,5: Ancora un gol decisivo, e con questo sono 30 in stagione.

Eriksen 7: Entra e chiude la partita, rifinendo in rete l'azione che lui stesso aveva fatto partire.