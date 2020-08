La Juventus, dopo la sconfitta subita all'andata in Francia contro il Lione cerca il riscatto questo venerdì 7 agosto all' Alianz Stadium, nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si giocherà senza i tifosi sugli spalti, intanto mister Maurizio Sarri cercherà nelle prossime ore di recuperare Paulo Dybala, anche se pare difficile poterlo vedere in campo dal primo minuto: l'attaccante argentino potrebbe quindi iniziare dalla panchina.

La sfida valida per assegnare un posto nei quarti di finale tra Juventus e Lione, sarà trasmessa in chiaro da Canale 5, il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.

Si parte dall'1-0 dell'andata in Francia

Maurizio Sarri si gioca tutto nella delicata sfida di Champions League contro il Lione. All'andata a febbraio fu 1-0 per i francesi, e ora la Juventus, deve cercare di ribaltare la rete di svantaggio.

Tale risultato obbliga la formazione di Maurizio Sarri, a vincere con due reti di scarto e in particolare a evitare di subire gol (in quel caso sarebbero poi costretti a segnare tre reti). Il pronostico, vede leggermente favoriti i neo campioni d'Italia, magari sfruttando le caratteristiche di Cristiano Ronaldo, che in queste tipo di partite spesso si esalta e tira fuori il meglio di sé stesso.

Gli ospiti hanno giocato recentemente la finale di Coppa di Lega francese contro il Psg, persa ai rigori, dimostrando però di essere in forma.

La probabile formazione juventina

In porta giocherà il polacco Szczesny, nella difesa a quattro dovrebbero trovare spazio Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. Mentre a centrocampo Sarri pare intenzionato a puntare su Bentancur, Pjanic e Rabiot.

In attacco c'è preoccupazione per le condizioni fisiche di Paulo Dybala, che non dovrebbe farcela a recuperare per essere in campo dal primo minuto e dovrebbe partire dalla panchina.

Titolare indiscusso sarà ovviamente Cristiano Ronaldo. Accanto al portoghese dovrebbe giocare Gonzalo Higuain, reduce dalla rete segnata nell'ultima sfida contro la Roma in campionato e che cercherà di chiudere al meglio la sua avventura con la maglia della Juventus. Al loro fianco, nel tridente offensivo, potrebbe trovare spazio Juan Cuadrado, il quale si giocherà la maglia da titolare con Federico Bernardeschi.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado (Bernardeschi), Higuain, Ronaldo. All.: Sarri.