Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato è quello di Lautaro Martinez. Nonostante le voci sull'interesse del Barcellona sembrano essersi affievolite nelle ultime settimane, in realtà i blaugrana starebbero continuando a pensare al "Toro" per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il presidente del club spagnolo, Bartomeu, ha ammesso come sia stata avviata la trattativa con l'Inter ma nelle ultime settimane c'è stato uno stop, sia per la crisi sanitaria, sia per la ripresa delle coppe europee, in cui sia nerazzurri che blaugrana sono state impegnati fino a pochi giorni fa.

L'Inter non chiude alla trattativa

La stagione di Lautaro Martinez è stata sicuramente al di sopra delle aspettative. Il "Toro" è esploso in questa stagione con la maglia dell'Inter anche grazie al modo di giocare di Antonio Conte, che ha creduto in lui promuovendolo come titolare indiscusso al fianco di Romelu Lukaku. In Champions League ha dimostrato di non sentire la pressione delle grande sfide, mettendo a segno cinque reti in sei presenze, a fronte dei 14 gol messi a segno in trentacinque presenze in campionato e i due gol realizzati in Europa League. Un ricco bottino per il classe 1997, che ha avuto un periodo di flessione tra febbraio e luglio (in mezzo i tre mesi di lockdown in cui non si è giocato).

Un calo di rendimento legato anche all'interesse del Barcellona, che lo ha individuato come il rinforzo ideale per il reparto avanzato, visto che Luis Suarez non è più giovanissimo e Antoine Griemzann ha deluso le aspettative. I nerazzurri non lo hanno dichiarato incedibile, aprendo di fatto a una trattativa con i blaugrana.

Ausilio e Marotta avrebbero aperto anche alla possibilità di inserire contropartite tecniche più un ricco conguaglio economico, dicendo di no, però, ai primi due nomi proposti dagli spagnoli, ovvero Nelson Semedo e Junior Firpo.

La possibile richiesta dell'Inter

L'Inter sarebbe pronta a sedersi al tavolo delle trattative con il Barcellona per discutere del futuro di Lautaro Martinez, ora che la stagione si è conclusa ufficialmente con la finale di Champions League disputata ieri tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco, vinta dai bavaresi per 1-0.

I nerazzurri, stando a quanto riportato da Sport, avrebbero aperto alla possibilità di inserire una contropartita tecnica e avrebbero fatto anche il nome che gradirebbero. Si tratta del terzino sinistro spagnolo, Jordi Alba. Nonostante un contratto fino a giugno 2024 il presidente Bartomeu non lo ha dichiarato incedibile nella rivoluzione annunciata qualche giorno fa. Per questo motivo il giocatore potrebbe anche essere inserito nell'operazione, ma fondamentale sarà il conguaglio economico, visto che l'Inter, oltre al laterale potrebbe chiedere una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro cash per avvicinarsi alla valutazione dei 111 milioni di euro della clausola rescissoria, scaduta nella prima settimana di luglio.