Il nome di Leo Messi potrebbe infiammare la prossima sessione di Calciomercato. Il fuoriclasse del Barcellona ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 ma, oltre a non aver firmato il rinnovo, sarebbe pronto ad anticipare il suo addio già quest'estate. Il numero dieci blaugrana ha interrotto le vacanze per incontrare di persona il nuovo allenatore, Ronald Koeman. Un vertice che non sarebbe andato come sperava il tecnico olandese, visto che la "Pulce" avrebbe comunicato di sentirsi più fuori che dentro il progetto catalano. Una notizia che starebbe alimentando le speranze dell'Inter, nonostante si tratti di un'operazione che richiederebbe un costo complessivo piuttosto alto.

L'Inter ci crede

Quello che fino a qualche settimana fa era considerato solo un sogno, nelle prossime settimane potrebbe tramutarsi in una trattativa che vedrebbe coinvolti l'Inter e Leo Messi. Dapprima ci ha pensato Pptv (emittente di proprietà del Gruppo Suning) a suscitare clamore, presentando la sfida tra i nerazzurri e il Napoli, valida per la penultima giornata di campionato, con la proiezione dell'immagine della "Pulce" sul Duomo di Milano. Successivamente sono sopraggiunti vari rumors, ma a rafforzare le voci è stato l'acquisto di una casa a Milano, di fronte alla sede del club meneghino, da parte del padre di Messi, Jorge. Inoltre, anche il fuoriclasse argentino avrebbe comprato un appartamento nella stessa zona.

L'Inter non sarebbe l'unica società al lavoro per provare ad acquistare il fuoriclasse argentino. I nerazzurri, infatti, dovranno battere la concorrenza di altri due club che economicamente potrebbero permettersi Messi, il Manchester City e il Paris Saint-Germain. L'acquisto delle due case a Milano da parte della "Pulce" e del padre farebbe pensare che in pole-position ci sia il club di Suning.

Il giornalista Enzo Bucchioni si è soffermato sul probabile approdo di Messi in nerazzurro.

"L'operazione è stata avviata da tempo - ha scritto su Tuttomercatoweb - e il trasferimento a Milano del padre del giocatore non è un caso. Si stava lavorando però per il 2021 quando il contratto del giocatore andrà in scadenza, la devastante sconfitta contro il Bayern ha cambiato lo scenario.

L'umiliazione ha turbato Messi. Alla finestra oggi non c'è solo l'Inter, ma anche il City. È ovvio che chiudere un'operazione del genere oggi sia più costoso".

I costi dell'operazione

L'affare Messi rappresenterebbe un'operazione dai costi esorbitanti ma sostenibili per un'azienda come Suning. Il patron, Jindong Zhang, fin dal suo insediamento nell'estate del 2016 si è posto come obiettivo quello di riuscire a portare all'Inter la "Pulce". Ora l'affare sembrerebbe possibile anche grazie a delle presunte sponsorizzazioni provenienti dalla Cina. Al momento si parla di una somma da 500 milioni di euro in tre anni qualora il giocatore non dovesse riuscire a liberarsi a parametro zero dal Barcellona.

Molto dipenderà da questo, mentre il sei volte pallone d'oro dovrebbe firmare un contratto triennale, fino a giugno 2023, da 50 milioni di euro netti a stagione.