L'Inter è al lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. La società nerazzurra sembrerebbe orientata verso investimenti di esperienza, che permettano il definitivo salto di qualità soprattutto in Serie A. Non è un caso che la dirigenza abbia deciso di non investire su Tonali, dando la possibilità al Milan di chiudere l'acquisto del mediano classe 2000. Intanto Marotta starebbe lavorando all'acquisto di Aleksandar Kolarov: il difensore potrebbe arrivare per circa 2 milioni di euro, sottoscrivendo un contratto di due anni. Il giocatore attualmente alla Roma potrebbe non essere l'unico acquisto della fascia sinistra per l'Inter.

Come scrive Calciomercato.com, l'Inter sarebbe interessata anche al terzino del Chelsea Emerson Palmieri. L'italo-brasiliano sarebbe un rinforzo ideale per il 3-5-2, considerando anche il restyling che l'Inter starebbe effettuando soprattutto sulle fasce. L'arrivo di Hakimi dal Real Madrid ne è la dimostrazione.

L'arrivo di Kolarov non escluderebbe quello di Emerson Palmieri

Secondo Calciomercato.com, l'Inter potrebbe acquistare sia Aleksandar Kolarov che Emerson Palmieri. Il difensore serbo sarebbe utile a Conte sia come centrale difensivo che come esterno sinistro del centrocampo a cinque. Si candiderebbe quindi come prima alternativa a Bastoni, anche se le tante partite che dovrà giocare la squadra nerazzurra la prossima stagione garantirà minutaggio a tutta la rosa.

Emerson Palmieri invece si giocherebbe la titolarità con Ashley Young, anche perché Biraghi (arrivato la scorsa stagione in prestito dalla Fiorentina) non è stato riscattato. Inoltre Asamoah dovrebbe lasciare l'Inter, così come Dalbert, che piace in Turchia all'Istanbul Basakseir.

Sulla fascia opposta invece gli esterni sarebbero Hakimi e Candreva, anche se quest'ultimo è stato di recente accostato al Napoli.

Potrebbe arrivare dal Parma Matteo Darmian, anche lui un jolly come Kolarov, in quanto può giocare difensore centrale ed esterno destro di centrocampo.

Il resto del mercato dell'Inter

In difesa potrebbe arrivare un ulteriore centrale di destra, soprattutto se dovesse partire Milan Skriniar. Lo slovacco piace in Premier League, l'Inter lo valuta intorno ai 50 milioni di euro.

Si starebbe lavorando inoltre all'acquisto di un mediano di qualità. Arturo Vidal piace molto ad Antonio Conte, ma il preferito della società sembrerebbe essere N'Golo Kantè. Il centrocampista francese classe 1991 non sarebbe considerato incedibile dal Chelsea e potrebbe lasciare Londra per una somma di circa 50 milioni di euro. L'alternativa al francese sarebbe Thomas dell'Atletico Madrid.