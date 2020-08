La sconfitta dell'Inter in finale di Europa League contro il Siviglia in queste ore è l'argomento principale dei media sportivi. La notizia più battuta non è tanto la finale di Europa League persa dai nerazzurri, quanto le parole nel post partita di Antonio Conte. Il tecnico pugliese ha aperto alla possibilità di lasciare l'Inter. Proprio per questo il club nerazzurro si starebbe muovendo per cercare un'alternativa valida all'ex commissario tecnico della nazionale italiana.

Come scrive SportMediaset la proprietà Suning non esonererà Antonio Conte anche per il pesante ingaggio che percepisce il tecnico pugliese.

Accetterebbe solo le eventuali dimissioni.

La prima scelta in caso di addio di Antonio Conte sembrerebbe essere Massimiliano Allegri, attualmente libero e pronto a ripartire con una nuova esperienza professionale con una grande società. Per quanto riguarda invece Conte, esiste la possibilità di un anno sabbatico per lui nel caso si decidesse di lasciare la società di Suning.

Se Conte si dimettesse, potrebbe arrivare Massimiliano Allegri

In questo momento Antonio Conte pesa 12 milioni di euro a stagione fino a giugno 2022. Un somma pesante che la proprietà dell'Inter non è disposta a pagare da qui fino a fine contratto. Per questo Zhang "spera" nelle dimissioni di Antonio Conte, come fra l'altro fece il tecnico pugliese quando decise di lasciare la Juventus nel 2014, anche se in quel caso ad attenderlo c'era già la Nazionale.

E appunto, proprio come allora, i rumors dicono che al posto di un Conte eventualmente dimissionario potrebbe subentrare ancora una volta Max Allegri.

Come detto, per Conte potrebbe profilarsi un anno sabbatico. Le ultime indiscrezioni parlano di un suo possibile ritorno in azzurro, come successore di Roberto Mancini, la cui posizione però pare salda almeno fino agli Europei 2021.

Il mercato dell'Inter

L'eventuale addio di Antonio Conte non dovrebbe stravolgere la strategia di mercato portata avanti dall'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta. Il quale starebbe lavorando all'arrivo di un centrocampista (Sandro Tonali) e di un esterno sinistro (Emerson Palmieri).

Rimane inoltre il "sogno" Messi, che potrebbe diventare una vera trattativa considerando i difficili rapporti fra l'argentino e il Barcellona, di cui parlano con sempre maggiore insistenza varie testate in questi ultimi giorni.