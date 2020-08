Stasera, venerdì 21 agosto, l'Inter di Antonio Conte scenderà in campo allo Stadio Koln di Colonia per affrontare il Siviglia di Julen Lopetegui. In palio ci sarà l'ambitissimo trofeo dell'Europa League. I nerazzurri sono giunti alla finalissima superando in semi-finale lo Shakhtar Donetsk per 5-0. Il Siviglia, invece, nel turno precedente ha battuto 2-1 in rimonta il Manchester United. La gara odierna si preannuncia molto equilibrata, a deciderla potrebbero essere alcuni episodi o qualche giocata dei singoli.

Conte si affida alla coppia Lukaku-Lautaro, Lopetegui punta sul tridente con Suso

Antonio Conte, questa sera, non ha grandi dubbi sulla formazione da mandare in campo.

A difendere i pali della porta nerazzurra ci sarà come al solito Samir Handanovic. Al centro della difesa ci saranno Bastoni e De Vrij che verranno supportati da Godin e D'Ambrosio che agiranno nel ruolo di terzini. A comporre il centrocampo a quattro saranno: Barella, Brozovic, Gagliardini, Young. La coppia d'attacco sarà invece composta da Lukaku e Lautaro. Il regista di centrocampo Christian Eriksen, per l'ennesima volta nel corso della stagione, dovrebbe partire dalla panchina.

Il tecnico del Siviglia, Julen Lopetegui, dovrebbe mandare in campo i suoi con il tradizionale modulo 4-3-3. In porta ci sarà Bounou, che in semi-finale contro lo United, è stato autore di una prestazione impeccabile.

A comporre la retroguardia della squadra iberica ci saranno: Jesus Navas, Koundè, Diego Carlos e Reguilòn. A centrocampo dovrebbero, invece, agire: Fernando, Jordan e Banega. Il tridente d'attacco dovrebbe essere composto da Suso (ex calciatore del Milan), En Nesyri e Ocampos, la presenza in campo di quest'ultimo però a causa di problemi fisici non sarebbe del tutto scontata.

Probabile formazione, Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Bastoni, De Vrij, D'Ambrosio; Barella, Young, Brozovic, Gagliardini; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Antonio Conte

Probabile formazione, Siviglia (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundè, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordàn; Suso, El Nasyri, Ocampos.

Allenatore: Julen Lepetegui

Dove vedere la finale di Europa League

Il match odierno Inter-Siviglia, in programma alle ore 21, verrà trasmessa su: SkySport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e in chiaro su TV 8. Gli abbonati Sky potranno guardare la partita anche in live-streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Sarà, inoltre, possibile guardare la finale su NowTv, servizio che darà la possibilità ai suoi clienti di acquistare il pacchetto sport per guardare in comodità tutte le gare dell'Europa League e della Uefa Champions League.