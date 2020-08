Sta per concludersi la stagione calcistica 2019-2020: si gioca venerdì 21 agosto alle ore 21 la finale di Europa League tra Inter e Siviglia a Colonia, al Rhein Energie Stadion.

I nerazzurri che arrivano a questa sfida in grande forma, ma anche gli spagnoli hanno concluso l'annata in crescendo e hanno grande tradizione in questa competizione, avendola vinta cinque volte negli ultimi anni quattordici anni.

Le ultime su Inter e Siviglia

L'Inter arriva a questa sfida in grande forma. I nerazzurri hanno dato delle vere e proprie dimostrazioni di forza in queste partite giocate in campo europeo, mostrando una supremazia e una maturità che, probabilmente, è mancata in Champions League.

La squadra di Antonio Conte aveva dato già importanti segnali in campionato, chiudendo con tre vittorie consecutive, contro Genoa, Napoli e Atalanta. Agli ottavi di finale eliminato il Getafe con un secco 2-0, mentre ai quarti di finale vittoria per 2-1 contro il Bayer Leverkusen che non rende merito alla prestazione offerta dal club meneghino. Prova di forza arrivata in semifinale con il successo sontuoso arrivato per 5-0 contro lo Shakhtar Donetsk, grazie soprattutto alle doppiette di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Per il centravanti belga sono 33 reti in stagione e sei in cinque partite di Europa League.

Il Siviglia è partito un po' in sordino, ma con il passare delle partite ha scalato le gerarchie, fino a conquistare la finale.

Ai sedicesimi gli spagnoli sono passati solo grazie al gol in trasferta avendo ottenuto solamente due pareggi con il Cluj (1-1 in Romania, 0-0 in Spagna). Agli ottavi di finale la squadra di Lopetegui si è imposta per 2-0 contro la Roma, mentre ai quarti di finale era arrivato successo di misura per 1-0 contro il Wolverhampton.

In semifinale, poi, era stato eliminato in rimonta il Manchester United per 2-1.

Probabili formazioni Inter-Siviglia

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, dovrebbe optare ancora per il detto: squadra che vince non si cambia. Confermato, dunque, il 3-5-2 visto nelle ultime partite. Coppia d'attacco formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Gli esterni saranno ancora D'Ambrosio e Ashley Young. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Gagliardini, Brozovic e Barella, con Eriksen che partirà ancora una volta dalla panchina. L'allenatore salentino proverà a recuperare, almeno per la panchina, anche Alexis Sanchez.

Il tecnico del Siviglia, Lopetegui, scenderà in campo con il suo solito 4-3-3. Il tridente d'attacco sarà formato da Suso, En Nesyri, in vantaggio nel ballottaggio con De Jong, e Ocampos. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Banega, grande ex di questa sfida, Fernando e Jordan.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni, D’Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro.

Siviglia (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Suso, En Nesyri, Ocampos.