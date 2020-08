In questi giorni, la Juventus è al lavoro per costruire una nuova squadra ad Andrea Pirlo. I dirigenti bianconeri cercheranno di seguire al meglio le richieste del nuovo allenatore.

Per questo motivo, oggi 13 agosto, alla Continassa, dovrebbe esserci un nuovo summit tra Andrea Pirlo e la dirigenza della Juventus. Le parti dovrebbero parlare di mercato, ma anche dello staff tecnico del nuovo tecnico. Infatti, sarebbe in via di definizione la squadra che lavorerà a stretto contatto con Andrea Pirlo. Baronio, Filippi e Gagliardi saranno nello staff del tecnico bresciano, mentre resta ancora da capire chi saranno il preparato atletico e il vice allenatore: per questi ruoli si fanno i nomi di Bertelli e Andreazzoli.

Mentre per quanto riguarda il mercato nelle ultime ore, alla Juventus sarebbe stato accostato il nome di Edin Dzeko. L'attaccante della Roma, secondo il Corriere della Sera, sarebbe uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri.

Le priorità di Pirlo

Andrea Pirlo, oggi, dovrebbe lasciare Forte dei Marmi per tornare Torino e recarsi alla Continassa per parlare con Paratici e probabilmente con il presidente Agnelli, anche riguardo al mercato. Le priorità di Pirlo sarebbero un terzino, un centrocampista e un attaccante.

Per il reparto avanzato della Juventus si parla di molti giocatori a cominciare da Milik, passando per Morata e Dzeko. Il bomber polacco, però, potrebbe perdere quota nel borsino bianconero, visto che era un pallino dell'ex tecnico Sarri.

Dunque, resta da capire se Milik incontra il gradimento di Pirlo oppure no. Per questo motivo, ci sarebbero le alternative Morata e Dzeko. Lo spagnolo avrebbe il gradimento dell'allenatore bresciano, visto che nel 2014-2015 sono stati compagni di squadra proprio alla Juventus.

La Juventus cercherebbe anche un terzino

Gli altri obiettivi di mercato della Juventus sarebbero un terzino e in centrocampista. In difesa potrebbe partire Mattia De Sciglio che potrebbe essere sostituito da Luca Pellegrini ma non è da escludere che quest'ultimo possa essere inserito in qualche scambio di mercato.

Per il centrocampo, invece, piacerebbe De Paul dell'Udinese. Il centrocampista argentino è in vacanza con Paulo Dybala e questo avrebbe scatenato diversi rumors di mercato. Inoltre, in questi giorni, si parla molto anche del futuro del numero 10 juventino. Dybala, di fronte ad un'offerta irrinunciabile, potrebbe anche essere sacrificato. La sua permanenza in bianconero non sarebbe scontata e ancora non c'è un'intesa con il club per il rinnovo del contratto, che comunque va in scadenza nel 2022.