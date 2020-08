La Juventus è già al lavoro per allestire la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera sarà chiamata non solo a piazzare sul mercato gli esuberi, ma anche a trovare i rinforzi adatti alle idee tattiche del nuovo tecnico Andrea Pirlo. L'idea di fondo è quella di ringiovanire l'organico, senza però perdere di vista la qualità. Inoltre, non bisogna dimenticare che i bilanci del club sono in affanno, dunque si punterà innanzitutto sugli scambi per ridurre i pagamenti cash.

Attualmente, in uscita ci sarebbero soprattutto Khedira, Higuain, Douglas Costa e Bernardeschi, mentre Pirlo potrebbe lavorare su Ramsey per rilanciarlo dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

Altri calciatori in predicato di salutare la Vecchia Signora sarebbero De Sciglio e Rugani. Matuidi sarebbe a un passo dal trasferimento negli Stati Uniti, dove si accaserebbe all'Inter Miami di proprietà di David Beckham.

Invece, per quanto riguarda gli obiettivi in entrata, il nuovo allenatore bianconero avrebbe individuato tre giocatori in particolare: Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali e Federico Chiesa. Non sarà facile mettere a segno questi colpi di mercato. Ad esempio, per quanto riguarda Zaniolo, con il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin, la Roma potrebbe decidere di puntare su di lui per farne un punto di riferimento della nuova squadra.

Zaniolo, Tonali e Chiesa le probabili richieste di Pirlo

Non solo Zaniolo. La Juventus, infatti, starebbe seguendo anche altri due giovani italiani. Nel mirino ci sarebbe Sandro Tonali del Brescia, sul quale però in questa fase viene data in vantaggio l'Inter che al momento sarebbe ferma ad un'offerta di 35 milioni di euro (più 3 di bonus) da pagare in 3-4 anni.

Potrebbe essere relativamente più "abbordabile" Federico Chiesa non tanto sotto il profilo economico, quanto per la disponibilità della Fiorentina a sedersi al tavolo delle trattative. Il presidente viola Rocco Commisso, infatti, ha dichiarato che, se il giocatore chiedesse la cessione, e di fronte ad un'offerta congrua al suo valore, non si opporrebbe alla sua partenza.

La valutazione del figlio d'arte sarebbe di circa 70 milioni di euro. La Juventus potrebbe proporre delle contropartite tecniche per ridurre la cifra da girare alla Fiorentina. La società gigliata potrebbe essere interessata ai difensori centrali Daniele Rugani e Cristian Romero, quest'ultimo rientrato a Torino dal prestito al Genoa.