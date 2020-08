La Juventus, dopo aver vinto il nono scudetto consecutivo e in attesa della Champions League, pensa anche al mercato per la prossima stagione. Uno dei reparti che verrà rinforzato dal direttore sportivo Fabio Paratici sarà molto probabilmente la difesa, proprio di queste ultime ore è l'indiscrezione dell'interessamento del club bianconero per Chris Smalling, difensore attualmente alla Roma in prestito dal Manchester United.

Il club bianconero potrebbe cedere Federico Bernardeschi per arrivare al difensore Smalling

Attualmente alla Roma, ma di proprietà del Manchester United, il difensore inglese classe '89 Chris Smalling piacerebbe alla Juventus.

Il club giallorosso, come riportato su "Calciomercato.it", vorrebbe tenere a titolo definitivo il campione di nazionalità inglese e sarebbe disposto a sborsare 14 milioni ai Red Devils, ma questi ultimi chiederebbero per la cessione almeno 20 milioni di euro.

Se non dovesse arrivare l'accordo, i bianconeri potrebbero inserirsi nella trattativa e offrire in cambio l'attaccante ventiseienne Federico Bernardeschi. In stagione Smalling ha giocato con la Roma 36 partite tra campionato e coppe, mettendo a segno tre reti e facendo due assist, inoltre ha svolto un ruolo chiave negli schemi difensivi della squadra capitolina di Paulo Fonseca. Le prossime settimane saranno decisive per capire il suo futuro.

Mercato Juventus, si vocifera di uno scambio con il Barcellona

Secondo quanto riportato sulla rivista sportiva spagnola "Don Balon", intanto il dirigente juventino Paratici sarebbe pronto a farsi avanti per avere Ivan Rakitic dal Barcellona. Il trentaduenne centrocampista croato pare essere ormai fuori dai progetti futuri dei blaugrana e molto probabilmente lascerà la Catalogna in estate.

L'ex Siviglia, che piace anche all'Inter, verrebbe visto dai vertici della Vecchia Signora come un profilo ideale per un salto di qualità della mediana bianconera. Intanto al Barcellona piacerebbe lo juventino Rodrigo Bentancur e per averlo - secondo quanto afferma la stampa spagnola - i catalani sarebbero disposti ad offrire ben 30 milioni di euro, oltre al cartellino del croato Ivan Rakitic.

Pare comunque molto difficile che la Juventus si voglia privare del suo migliore centrocampista di prospettiva, peraltro molto più giovane di Rakitic: fra i due ci sono ben nove anni di differenza.