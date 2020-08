La nuova stagione per il Crotone è pronta a prendere il via dopo la cavalcata vincente che ha portato la squadra calabrese nuovamente in Serie A dopo due anni. Sono quasi finiti i giorni di riposo per gli squali che, dopo i dovuti controlli e visite mediche, partiranno per la Sila crotonese per dare via al ritiro estivo per la stagione 2020-2021 nel massimo campionato.

Tra i tanti giocatori che rientreranno dai vari prestiti, spunta il nome di Augustus Kargbo, il quale dopo l'esperienza alla Reggiana in Serie C, punterebbe a ritagliarsi un posto da titolare in serie A con gli squali.

Reggiana, pressing per Kargbo

Con il Calciomercato alle porte, la squadra calabrese inizierebbe a guardarsi intorno per scovare quel mix di talenti giovani e di esperienza per affrontare nel migliore dei modi il suo terzo campionato in serie A. Il direttore sportivo Giuseppe Ursino, si è sempre distinto per la sua bravura a scovare talenti e un esempio lampante potrebbe essere il nigeriano, capocannoniere della Serie B, Nwankawo Simy, acquistato da una società della serie B portoghese nel mercato estivo 2016.

Un altro gioiellino dato in prestito nello scorso campionato di Serie C per farsi "le ossa", con i suoi goal ha contribuito alla promozione in serie B della Reggiana dopo ben 21 anni. Augustus Kargbo, classe 1999, giocatore agile e talentuoso è rientrato alla corte di Giovanni Stroppa dove proverà a "mettere in difficoltà" il mister, magari per avere la possibilità di giocare nel massimo campionato.

Su di lui però è ripiombata la Reggiana, neopromossa in serie B, che avrebbe chiesto nuovamente il calciatore in prestito. Spetterà al Crotone decidere le sorti del baby talento rossoblu.

Lapadula nuovo nome per l'attacco

Con l'inizio del ritiro estivo ormai alle porte, il Crotone vorrebbe regalare ai tifosi e al mister un giocatore che possa portare esperienza e fisicità nel reparto avanzato.

In questi giorni è spuntato il nome dell'attaccante ex Pescara Gianluca Lapadula. Il classe 1990 di proprietà del Genoa, ha trascorso l'ultima stagione alla corte del tecnico Fabio Liverani tra le fila del Lecce, poi retrocesso in serie B, ma ora starebbe cercando una nuova destinazione.

Oltre al Cagliari e Hellas Verona sembrerebbe ci sia stato anche un sondaggio da parte della squadra calabrese ,che cerca una punta di valore e esperienza da porre al fianco di Nwankwo Simy.

Giocatore forte fisicamente, mancino naturale, Lapadula potrebbe far comodo ai rossoblu per raggiungere la salvezza nel prossimo campionato di serie A.