La Juventus è al lavoro per rinnovare la propria rosa in vista della nuova stagione. Il club bianconero vorrebbe regalare ad Andrea Pirlo una squadra ringiovanita e altamente competitiva. Uno degli obiettivi della dirigenza della Juventus sarebbe quello di regalare al nuovo tecnico un centravanti che possa innescare al meglio Cristiano Ronaldo. I nomi al vaglio sarebbero diversi e fra questi ci sarebbe anche quello di Edin Dzeko. Per molti addetti ai lavori, il bosniaco potrebbe rappresentare il partner ideale per CR7.

Dunque, Juventus e Roma, stando a quanto afferma "La Stampa" nella giornata di domani 19 agosto, potrebbero incontrarsi per parlare di diversi giocatori.

Infatti, ai bianconeri piacerebbero Dzeko, Florenzi e Zaniolo. Mentre i giallorossi sarebbero interessati a Perin e Romero. La Roma, però, difficilmente si priverà di Zaniolo perciò pare più probabile che si possa parlare "solo" di Dzeko e Florenzi.

Il possibile incontro di mercato Juventus-Roma

La scorsa estate Juventus e Roma misero in piedi uno scambio tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini. I due club hanno ottimi rapporti ed è possibile che anche in questa sessione di mercato possano impostare alcune trattative.

La Juventus seguirebbe Edin Dzeko e Alessandro Florenzi e Fabio Paratici potrebbe avere le carte giuste per arrivare a questi due giocatori. Il club bianconero potrebbe offrire in cambio Perin e Romero.

Questi due giocatori avrebbero diverse richieste, visto che su entrambi ci sarebbe anche l'Atalanta. Nella giornata di domani, Juventus e Roma dovrebbero sedersi intorno a un tavolo proprio per parlare del futuro di diversi giocatori e chissà che anche questa estate i due club non riescano a mettere in piedi importanti scambi.

Il summit tra i bianconeri e i giallorossi dovrebbe avvenire a Londra. Infatti, secondo quanto riporta "La Stampa" Paratici dovrebbe raggiungere Fienga e il nuovo proprietario della Roma Friedkin in Inghilterra.

La Juventus deve risolvere la questione Higuain

La Juventus, nella prossima stagione, vorrebbe avere un nuovo centravanti.

Infatti, i bianconeri potrebbero non puntare più su Gonzalo Higuain. Il Pipita, però, nella serata di ieri 17 agosto, ha spiegato che il 24 agosto sarà a Torino per il raduno della Juventus. Higuain dovrà parlare con Pirlo per capire quali siano le intenzioni del tecnico nei suoi riguardi. La sensazione è che l'allenatore voglia un profilo diverso da affiancare a Cristiano Ronaldo. Dunque, in tal caso, la Juventus dovrebbe cercare la soluzione giusta per l'argentino.

Il Pipita potrebbe avere mercato negli Usa, dove avrebbe diversi estimatori. Nella Major League Soccer, tra l'altro, gioca anche suo fratello Federico, perciò Higuain avrebbe la possibilità di stare maggiormente vicino alla sua famiglia.

Sull'attaccante argentino ci sarebbe anche l'interesse dei Los Angeles Galaxy. Nei prossimi giorni, si potrebbe capire qualcosa in più sul futuro del numero 21 juventino.