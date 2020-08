Gli emissari di mercato del Milan starebbero lavorando per rinforzare la fascia destra della difesa, dove Calabria e Conte non hanno convinto molto nella scorsa stagione. In questi giorni procedono i dialoghi con il Tottenham per trovare l'accordo definitivo per il laterale destro Serge Aurier, il club inglese avrebbe ridotto notevolmente le sue pretese iniziali. Intanto il procuratore Mino Raiola avrebbe proposto il giovane giocatore Moise Kean.

Calciomercato Milan, il prossimo acquisto potrebbe essere il terzino destro Aurier e ipotesi Moise Kean per l'attacco

Il passaggio di Ricardo Rodriguez al Torino, proprio oggi in programma le visite mediche per approdare in maglia granata, sembra ormai ufficializzarsi e il Milan avrebbe già le idee chiare per il sostituto.

Nelle scorse settimane la richiesta esosa del Tottenham per la cessione di Serge Aurier, ventisettenne ivoriano, aveva scoraggiato Paolo Maldini e soci nel proseguire le trattative, ma negli ultimi giorni qualcosa sarebbe cambiato. Secondo quanto riportato sul portale "il milanista.it" l'affare sarebbe non solo possibile, ma addirittura vicino alla sua conclusione. Il Milan starebbe trattando con il club inglese per trovare un accordo che dovrebbe essere siglato sulla base di 15 milioni di euro più bonus. I rossoneri stavano valutando Emerson Royal e Denzel Dumfries come alternative, ma probabilmente al momento Aurier sarà la prima scelta della dirigenza. Da quanto scritto sul portale "Milan News.it", il procuratore Mino Raiola, che in questi giorni starebbe lavorando anche ai rinnovi di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma, avrebbe proposto al Milan, il giovane centravanti Moise Kean.

Il ventenne italiano arriva da una stagione non brillante con il club dell'Everton che ha speso 27 milioni di euro per averlo dalla Juventus. Anche la scorsa estate Raiola aveva tentato invano di portarlo a Milanello, ma fu poi stoppato dal passaggio alla Premier League voluto dai bianconeri.

Mercato Milan, di nuovo la suggestione Diego Costa

Anche in questa campagna acquisti l'attaccante spagnolo Diego Costa, attualmente all'Atletico Madrid, è accostato ai rossoneri. Secondo indiscrezioni che provengono dalla Spagna il giocatore avrebbe confidato agli amici che il suo futuro sarà in Italia e precisamente a Milano.

Poco probabile nella sponda nerazzurra, considerati i rapporti in passato non buoni con Antonio Conte. L'ipotesi più probabile pertanto è che il suo agente, Jorge Mendes, porti il proprio assistito a Milanello. Con Ibrahimovic e Leao andrebbe a comporre un reparto d'attacco di primo livello, ma si tratta al momento soltanto di indiscrezione.