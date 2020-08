La Juventus, ieri sera 7 agosto, è stata eliminata dalla Champions League dal Lione. Il mancato accesso alle final eight di Lisbona, probabilmente, costerà la panchina a Maurizio Sarri. Infatti, la dirigenza della Juventus starebbe valutando l'operato del tecnico e la valutazione non sarebbe solo sulla partita di ieri sera, ma riguarderebbe tutto l'andamento della stagione. Nel corso di questo weekend potrebbero esserci degli incontri tra i vertici bianconeri per cercare la soluzione migliore, ma l'epilogo sembra scontato e difficilmente Sarri si dovrebbe guadagnare una riconferma. Il tecnico, secondo Gianluca Di Marzio, pagherebbe anche un rapporto non idilliaco con alcuni elementi del gruppo.

Dunque, la Juventus sarebbe già al lavoro e i nomi che piacerebbero per il post Sarri sarebbero quelli di Simone Inzaghi e Mauricio Pochettino. L'allenatore piacentino, però, è sotto contratto con la Lazio fino al 2021. Perciò la Juventus, nel caso, dovrebbe cercare di liberare Inzaghi dal club biancoceleste.

La Juventus sfoglia la margherita degli allenatori

Il feeling tra Maurizio Sarri e la Juventus forse non è mai sbocciato e adesso la storia sarebbe ai titoli di coda. Proprio per questo motivo la dirigenza bianconera sarebbe già al lavoro per trovare un nuovo allenatore e i tempi per cambiare tecnico sono abbastanza stretti. Infatti, tra quindici giorni, inizierà la nuova stagione e bisognerà iniziare a programmare il mercato.

Dunque, la Juventus starebbe valutando diversi nomi per la panchina. Uno dei profili in cima alla lista di Fabio Paratici sarebbe quello di Simone Inzaghi, ma non andrebbe tralasciata nemmeno la pista che porterebbe a Mauricio Pochettino. Il tecnico ex Tottenham è sul mercato e potrebbe accordarsi con qualsiasi squadra.

Dunque, anche Pochettino sarebbe oggetto di valutazione in casa Juventus. Come terza opzione non sarebbe da scartare il nome di Paulo Sousa. L'allenatore portoghese è un ex giocatore bianconero e potrebbe rientrare nelle idee della dirigenza della Vecchia Signora.

La Juventus sognerebbe anche Zidane

Uno dei nomi che è stato accostato alla Juventus per il dopo Sarri è quello di Zinedine Zidane.

Ma il tecnico francese difficilmente lascerà il Real Madrid. Zidane, al termine del match contro il Manchester City, avrebbe dichiarato che rimarrà sulla panchina dei blancos. Dunque, difficilmente, il tecnico francese sbarcherà a Torino. In ogni caso, nei prossimi giorni, si capirà qualcosa di più sul futuro di Sarri anche perché la Juventus deve iniziare a programmare il mercato. Agnelli, ieri, ha spiegato che l'età media della rosa è alta perciò probabilmente si cercherà di svecchiare un po' la squadra. I giocatori che rischiano maggiormente di lasciare i bianconeri sarebbero Khedira e Higuain.