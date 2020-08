I dirigenti della squadra campione d'Italia stanno lavorando per mettere a segno importanti colpi di mercato, al fine di consegnare al neo tecnico Andrea Pirlo una rosa ancora più competitiva della scorsa stagione. Un rinforzo a centrocampo sarà molto probabilmente rappresentato dall'arrivo di Weston McKennie, l'ufficialità arriverà dopo le visite mediche previste tra oggi e domani. Intanto la dichiarazione di Messi, di volere lasciare il Barcellona a costo zero, sta facendo sognare milioni di tifosi di grandi club come Manchester City, Psg, Inter e non solo perché c'è anche la suggestione Juventus.

Calciomercato Juventus, manca solo l'ufficialità per l'arrivo di McKennie e non sarebbe da escludere il colpo Messi

Secondo quanto riportato su Calciomercato.it, il prossimo rinforzo a centrocampo della Juventus sarà Weston McKennie. Lo statunitense, classe 1998, dovrebbe arrivare dallo Schalke 04 in prestito oneroso per un anno a 3,5 milioni di euro e con diritto di riscatto che potrà essere esercitato dai bianconeri pagando altri 18 milioni. Tra oggi e domani sono previste le visite mediche a Torino. Per quanto riguarda la situazione relativa a quello che sembra l'ormai certo addio di Leo Messi dal Barcellona, attualmente il Manchester City, l'Inter e Paris Saint Germain sarebbero più quotate per avere il fuoriclasse argentino.

Secondo a quanto riporta il Corriere della Sera, anche la Juventus sarebbe tra squadre nelle quali potrebbe approdare il sei volte pallone d'oro. Pare infatti che lo sponsor Adidas, il quale garantisce alla Vecchia Signora 50 milioni a stagione, gradirebbe di vedere Leo Messi in maglia bianconera. Il possibile ingaggio a costo zero potrebbe intrigare parecchio la Juventus, anche se c'è da considerare il maxi stipendio da riconoscere al fuoriclasse.

Mercato Juventus, possibile interessamento del Manchester City per Bonucci

Non solo il mercato in entrata, Fabio Paratici dovrà valutare anche possibili uscite per ricavare denaro da reinvestire poi su eventuali acquisti. Da quanto si legge sul portale Vi Sport, il Manchester City si sarebbe fatto avanti per capire se ci sono possibili spiragli al fine di aprire una trattativa per Leonardo Bonucci.

Secondo le indiscrezioni, il difensore avrebbe però rifiutato il corteggiamento della società inglese perché orientato a chiudere la propria carriera a Torino. Il giocatore di Viterbo è tornato alla Juve nel 2018 dopo la breve parentesi al Milan, considerata dallo stesso il più grave sbaglio della carriera. Per quanto riguarda Daniele Rugani, invece, ci sarebbe l'interessamento della Roma e potrebbe essere inserito nella trattativa per Edin Dzeko, mentre su Romero avrebbe gli occhi puntati l'Atalanta.