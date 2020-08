Giorni importanti per il mercato del Crotone che, dopo la conquista della Serie A, sembrerebbe intenzionata a confermare alcuni giocatori che hanno contribuito alla promozione nel massimo campionato. Dopo aver "battutto" la concorrenza del Parma per il centrocampista Ahmad Benali, con il libico che ha firmato per altri tre anni, sposando la causa rossoblu e diventando cosi una pedina sempre più indispensabile per il centrocampo di Giovanni Stroppa, la società pitagorica sembrerebbe sia vicinissima all'acquisto, a titolo definitivo, del difensore dell'Hellas Verona Luca Marrone.

Vicino il ritorno di Marrone

Dopo l'esito dei tamponi effettuati a squadra e staff, risultati tutti negativi, gli squali tornano ad allenarsi in gruppo nel ritiro estivo di Trepidò. La società calabrese, dal canto suo, sembrerebbe intenzionata a dare a mister Giovanni Stroppa dei rinforzi mirati il prima possibile in modo che possa lavorare in tutta tranquillità con la rosa al completo. Una stagione importante sta per iniziare e il Ds Ursino sarebbe pronto a riportare in maglia rossoblu il difensore Luca Marrone, classe 1990, che ha vestito, fra le altre, anche la maglia della Juventus. Nato come centrocampista, può adattarsi benissimo anche come difensore centrale, ruolo che ha ricoperto in questa ultima stagione proprio con la maglia del Crotone.

In queste ultime ore, tuttavia, sembrerebbe che il club d'appartenenza del cartellino, l'Hellas Verona, abbia trovato l'accordo con il club calabrese per la cessione a titolo definito del calciatore. A questo punto manca solo l'accordo con il difensore, a cui sembra sia stato offerto un contratto biennale con opzione per il terzo.

Simy, il bomber della serie B

Dopo aver disputato il suo miglior campionato in Italia con la maglia del Crotone, il "gigante buono" Nwankwao Simy sembrerebbe sia intenzionato a rimanere a lungo con la squadra calabrese, nonostante la corte spudorata dell'Udinese. Con i suoi goal (ben 20) ha permesso al Crotone di tornare a disputare il campionato dei grandi.

Nigeriano, classe 1992, è arrivato in Italia nell'estate del 2016 e da perfetto sconosciuto, grazie alla sua tenacia e all'impegno, si è messo in mostra in questo ultimo campionato, regalandosi anche la soddisfazione di essere "proclamato" capocannoniere della Serie B. Nel 2018, grazie al suo rendimento, ha avuto anche la soddisfazione di essere convocato con la nazionale nigeriana per disputare i mondiali in Russia. Quindi, il Crotone difficilmente lascerà partire l'attaccante che in 112 presenze con la maglia dei calabresi ha realizzato 44 reti.