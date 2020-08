Gli uomini di mercato del Milan continuano a lavorare al fine di rinforzare la squadra di Stefano Pioli, in modo da iniziare la stagione così come è stata terminata quella appena conclusasi. Paolo Maldini ha avviato i contatti con il Real Madrid per cercare di portare a Milanello Brahim Diaz, interessante talento offensivo. Intanto continuano le trattative con il Chelsea per Bakayoko, sempre più vicino a rivestire la maglia rossonera.

Calciomercato Milan, piace Brahim Diaz e si avvicina il ritorno di Bakayoko

Secondo quanto riportato su Calciomercato.com, la società rossonera si sarebbe attivata con il Real Madrid per Brahim Diaz, classe 1999 che può agire da esterno o dietro le punte.

Il club delle merengues avrebbe rifiutato la cessione definitiva, i blancos infatti credono nelle capacità del giocatore e lo lascerebbero partire solo in prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che consentirebbe al trequartista spagnolo, di origini marocchine, di giocare con più continuità visto che la concorrenza al momento non gli consente a Zidane di riservargli lo spazio che meriterebbe. Si tratta di un ambidestro, tecnico e bravo nel saltare l'uomo. Nel 2019 il Manchester City lo ha ceduto al Real Madrid con la clausola che vieta al Manchester United di poter prendere Brahim, conoscendone le potenzialità. I rossoneri stanno portando avanti anche l'operazione con il Chelsea per riavere Bakayoko, come scritto su Pianeta Milan può concretizzarsi prima di tutte.

Anche in questo caso l'affare consisterebbe in un prestito con diritto di riscatto. Nella fattispecie, un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. In questo modo i rossoneri al termine della prossima stagione non avranno vincoli e potranno scegliere se trattenere o no Bakayoko.

L'accordo sull'ingaggio tra il Milan e il centrocampista francese è stato già raggiunto, contratto da 3 milioni di euro netti più bonus. Una volta preso Bakayoko si penserà a trovare anche un vice di Ismael Bennacer, al fine di consentire a Stefano Pioli di avere a disposizione innesti intercambiabili per il centrocampo.

Mercato Milan, per il ruolo di terzino destro possibile acquisto di uno tra Aurier o Dumfries

I dirigenti milanisti starebbero lavorando per rinforzare la fascia destra della difesa e tra i giocatori nel mirino ci sarebbe l'acquisto di uno tra Serge Aurier e Denzel Dumfries. Il primo, ivoriano e classe 1992 del Tottenham è un giocatore più esperto ma su di lui c'è anche l'interesse del Bayer Leverkusen, in vantaggio nelle trattative rispetto ai rossoneri. Il secondo, olandese e classe 1996 del PSV è il profilo che assomiglia più ad Aurier ma sicuramente meno esperto.