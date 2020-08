I dirigenti del Milan stanno lavorando per ingaggiare dei rinforzi per la prossima stagione, al fine di consegnare a Stefano Pioli una squadra che possa competere almeno per un posto in Champions League. I proprietari del Milan avrebbero dato mandato a Maldini e Massara di chiudere l'affare per il centrocampista del Brescia Sandro Tonali. Inoltre, sarebbe stata raggiunta l'intesa con il Real Madrid per il prestito di Brahim Diaz, mentre l'attaccante spagnolo Deulofeu può diventare l'occasione degli ultimi giorno di mercato.

Calciomercato Milan, sarebbero sempre più vicini gli arrivi di Diaz e Tonali

Nelle prossime settimane potrebbero essere ufficializzati due rinforzi a centrocampo. Il gruppo Elliot, infatti, avrebbe dato il via libera agli emissari di mercato del Milan di concludere l'accordo per Sandro Tonali. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l'intesa con il Brescia potrebbe essere raggiunta sulla base di 10 milioni di euro cash più 25 milioni di bonus, al giocatore andrebbero invece 2,5 milioni a stagione.

Nelle scorse settimane Suso è stato riscattato dal Siviglia, mentre Rodriguez è stato ceduto al Torino, le due operazioni in totale hanno permesso alla società rossonera di guadagnare 27 milioni di euro che potranno essere investiti sul mercato in entrata.

Secondo quanto riportato su Calciomercato.com, dopo il rinnovo ormai imminente di Zlatan Ibrahimovic, il Milan sarebbe pronto per chiudere un nuovo colpo. Sarebbe infatti stato trovato un accordo con il Real Madrid per il trasferimento in prestito a Milano di Brahim Diaz. Dopo un primo rifiuto da parte dei Blancos di una cessione a titolo definitivo, sarebbe stata raggiunta un'intesa tra le parti sulla formula del prestito, che dovrebbe essere con diritto di riscatto a favore dei rossoneri.

E' atteso ora il sì del giocatore per il trasferimento al Milan. Diaz può agire da laterale ma anche dietro le punte da trequartista.

Mercato Milan, la situazione relativa ad un possibile ritorno di Gerard Deulofeu

Da quanto scrive Milanlive.it, l'attaccante spagnolo Gerard Deulofeu avrebbe voglia di rivestire la maglia rossonera.

L'esterno spagnolo lascerà molto probabilmente il Watford, retrocesso in Championship, per la sua cessione il club inglese chiederebbe 25 milioni. Una cifra che comunque il Milan non avrebbe intenzione di spendere, anche perché Deulofeu non sarebbe al momento una prima scelta soprattutto dopo aver deciso di puntare sull'acquisto di Brahim Diaz, considerato capace di ricoprire tutti i ruoli della trequarti. Lo spagnolo potrebbe diventare comunque l'occasione di mercato degli ultimi giorni, se non avrà trovato una squadra.