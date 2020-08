Il Calciomercato del Milan si muove a centrocampo. L’addio di Biglia e la ricerca di alternative alla coppia Kessié e Bennacer, hanno spinto Maldini alla ricerca di nuovi interpreti in mediana. La trattativa Bakayoko con il Chelsea è la più calda, e anche quella più vicina a chiudersi, ma non sarebbe l’unica. Il mirino dei rossoneri si sarebbe posato sul giovane Boubakary Soumaré del Lille. Una prima chiacchierata esplorativa con il club transalpino già ci sarebbe stata, ma la concorrenza è di alto livello e quindi il colpo di mercato non si annuncia facile.

Calciomercato Milan: dal Lille potrebbe arrivare Soumaré

Soumaré, ventunenne già nel giro della Nazionale francese Under 21, ha attirato le attenzioni del Milan e di alcuni club inglesi. L’Arsenal sta cercando un centrocampista centrale da tempo e, tra i tanti nomi fatti, è spuntato nelle ultime ore anche lui. In Premier League ci sarebbe anche il Manchester United a seguire con attenzione la situazione legata a questo ragazzone di quasi un metro e novanta che assomiglia molto a Bakayoko come tipo di gioco. Ed è per questo che al Milan piace, anche se c’è da capire se Maldini lo valuta solo come alternativa al giocatore del Chelsea oppure se è possibile un doppio acquisto.

Di scuro il colpo Soumarè non sarà a prezzo di saldo. A gennaio, quando il francesino era seguito anche dalla Juventus, il Lille ha rifiutato un’offerta da oltre 35 milioni di euro per il cartellino del proprio gioiello.

Difficile che in questa sessione di mercato si arrivi a queste cifre anche perché va detto che il giocatore in questione ancora non è titolare fisso nel suo club. L’anno scorso ha esordito in Champions League e fatto segnare 20 presenze in campionato, e anche nel primo weekend di Ligue 1 2020-2021 è entrato solo negli ultimi nove minuti di gara.

Cercasi centrocampista disperatamente

Bakary Soumarè è uno dei tanti nomi che ruotano intorno al Milan per il centrocampo. Pioli punta forte su Bennacer e Kessiè, ma ha bisogno di soluzioni alternative. L’operazione Bakayoko potrebbe definirsi presto, ma sembrerebbe non bastare. Il secondo acquisto in mediana dovrebbe essere una pedina più giovane che possa crescere alle spalle dei titolari.

Insomma un talento da coltivare in casa, e Soumaré non è l’unica opzione. Piace moltissimo Florentino Luis che il Benfica valuta circa 30 milioni di euro, la dimostrazione è arrivata ieri con la notizia del rifiuto da parte dei portoghesi di un’offerta del Fulham di prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.

Meno calda è l’opzione Marc Roca, giovane mediano spagnolo titolare dell’Espanyol. Il 23enne ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma il suo prezzo si è abbassato e non poco dopo la retrocessione del club. Il calciomercato del Milan si muove a centrocampo, per Bakayoko, ovviamente, e per qualche giovane di belle speranze, come Soumaré.