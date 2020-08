Pochi innesti ma di qualità. Sembra questa la strategia che potrebbe adottare il Milan in vista del prossimo Calciomercato estivo. La squadra rossonera ripartirà con ogni probabilità da Zlatan Ibrahimovic, in trattativa di rinnovo di contratto con la società di Elliott. Lo svedese dovrebbe andare a guadagnare circa 6 milioni di euro a stagione. Per quanto riguarda i rinforzi, potrebbero arrivare un centrale di difesa, due centrocampisti ed un acquisto nel settore avanzato. Sulla mediana piacciono Tiemoué Bakayoko e Aleksey Miranchuk mentre in avanti potrebbe arrivare una punta che abbia le stesse caratteristiche tecniche di Rafael Leao.

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Sport Mediaset, l'agente sportivo Mino Raiola avrebbe offerto alla società rossonera Moise Kean. La punta italiana classe 2000 si è trasferita all'Everton la scorsa stagione per circa 28 milioni di euro ma non ha mai inciso in Premier League. Proprio per questo non è escluso un suo ritorno nel campionato italiano, in previsione soprattutto degli Europei che si disputeranno nell'estate 2021.

Milan, Raiola avrebbe offerto l'ex Juve Moise Kean

Secondo Sportmediaset, Mino Raiola vuole riportare Moise Kean in Italia. La punta italiana non è riuscito ad affermarsi in Premier League ed ha raccolto poco minutaggio all'Everton sia con l'ex tecnico dei 'toffies' Marcos Silva che con l'attuale Carlo Ancelotti.

Un ritorno in Italia gli darebbe la possibilità di rilanciarsi anche per la nazionale italiana, anche se attualmente il giocatore è considerato un punto di riferimento della nazionale under 21. Kean potrebbe rappresentare un'occasione di mercato in quanto arriverebbe più o meno alle stesse cifre con le quali si è trasferito dalla Juventus all'Everton.

29 presenze in Premier League con 2 gol e 2 assist e solo il 14% delle partite schierato da titolare. Sono queste le statistiche di Moise Kean con la maglia dell'Everton, alle quali bisogna aggiungere tre presenze in EFL Cup e una in FA Cup. Un bottino sicuramente non soddisfacente se consideriamo che era stato acquistato per giocarsi il posto da titolare con Calvert-Lewin.

Il mercato del Milan

Abbiamo parlato di Miranchuk, di Bakayoko e di Kean. A questi bisogna un altro nome da aggiungere nella lista mercato del direttore sportivo Massara. Si tratta del centrocampista offensivo del Trabzonspor Abdülkadir Ömür, capitano della squadra turca. Il giocatore ha molti estimatori a livello europeo ed il Milan avrebbe già offerto 20 milioni di euro al Trabzonspor. La società turca chiede 30 milioni di euro per il giocatore, che in patria paragonano alla punta del Barcellona Leo Messi.