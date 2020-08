Il Torino si sta preparando a una piccola rivoluzione in vista della prossima sessione di calciomercato. I granata hanno deciso di puntare su un nuovo tecnico, Marco Giampaolo, cambiando filosofia di gioco rispetto a quanto visto negli ultimi anni. Sia sotto la guida di Walter Mazzarri, sia con Moreno Longo, la squadra si è sempre schierata con la difesa a tre, alternando il 3-5-2 al 3-4-2-1 e al 3-4-1-2. Con l'ex allenatore del Milan, invece, si passerà al 4-3-1-2. Inevitabilmente, dunque, ci saranno dei cambi nel reparto arretrato con l'arrivo di qualche esterno e la cessione dei centrali in esubero.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Toro ci sarebbe Lyanco, su cui ci sarebbe il Bologna del suo grande estimatore, Sinisa Mihajlovic.

Lyanco sarebbe in uscita

Il Torino potrebbe cambiare radicalmente il reparto arretrato nella prossima sessione di calciomercato. Oltre a Armando Izzo, su cui c'è sempre l'interesse di Inter e Atalanta, un altro giocatore che potrebbe lasciare i granata è Lyanco. Il centrale brasiliano in questa stagione ha totalizzato 17 presenze in campionato e una in Coppa Italia, senza mai segnare. Il giocatore, dunque, già non era un titolare inamovibile e con il passaggio alla difesa a quattro e il conseguente impiego di soli due centrali, gli spazi potrebbero restringersi ulteriormente.

Sul classe 1997 avrebbe messo gli occhi il Bologna. I rossoblu sono alla ricerca di un centrale e il difensore è un vero pallino di Sinisa Mihajlovic, che lo aveva ottenuto in prestito già a gennaio 2019, senza riuscire a trovare un'intesa per il trasferimento a titolo definitivo. Il Bologna vorrebbe creare una rosa ulteriormente competitiva per puntare all'Europa dopo aver disputato già un ottimo campionato.

La possibile richiesta del Torino

I rapporti tra Torino e Bologna sono ottimi e per questo motivo i granata si sarebbero detti disposti a discutere della cessione di Lyanco. I rossoblu non sono gli unici interessati al difensore, visto che su di lui avrebbero messo gli occhi anche lo Sporting Lisbona e il Leeds di Bielsa, neo promosso in Premier League.

Il patron del Toro, Urbano Cairo, ha fatto sapere di valutare il classe 1997 tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una cifra ritenuta alta per un giocatore che ha giocato poco quest'anno, peraltro in una squadra che ha lottato per la salvezza fino alle ultime giornate. Per questo motivo il Bologna vorrebbe provare ad abbassare l'esborso economico proponendo uno scambio con Mbaye. In questo modo la squadra di Giampaolo si ritroverebbe in rosa anche il terzino destro, dopo aver quasi chiuso l'acquisto di Ricardo Rodriguez dal Milan.