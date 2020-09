La Juventus è al lavoro per cercare di regalare un nuovo attaccante ad Andrea Pirlo. In questi giorni i nomi accostati con maggiore forza ai bianconeri sono quelli di Luis Suarez e Edin Dzeko. Il procuratore Giovanni Branchini, ai microfoni di Radio Deejay, ha rilanciato spiegando che, a suo parere, la Juventus non acquisterà né il bosniaco né l'uruguaiano: "La Juve secondo me prenderà Morata". Dunque, il noto manager ha spiegato che a suo parere in bianconero ci sarà il ritorno dell'attaccante ex Real Madrid. Infatti, Morata vestì la maglia della Juventus nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016.

Branchini parla del mercato della Juventus

La Juventus, in questi giorni, è al lavoro per rinforzare il suo attacco. Del futuro bomber dei bianconeri ne ha parlato Giovanni Branchini ai microfoni della trasmissione Deejay Football Club: "Il centravanti della Juve? Non è nessuno di quelli che avete nominato". Infatti, secondo il procuratore la Juventus non acquisterà né Suarez né Dzeko né Cavani né Kean, anche se il discorso per quest'ultimo è leggermente diverso: "Kean è però un discorso a parte, anche di numeri". Dunque, per Branchini la Juventus alla fine potrebbe virare su Morata. Adesso resta da capire chi sarà il nuovo centravanti dei bianconeri e i tifosi juventini sperano di poter sapere presto il nome del loro nuovo numero 9.

Anche Andrea Pirlo aspetta pesto novità dal mercato visto che tra poche settimane prenderà il via il campionato.

In Spagna sono sicuri di un accordo tra la Juventus e Suarez

Giovanni Branchini è andato un po' controcorrente sostenendo che alla fine la Juventus potrebbe acquistare Alvaro Morata. In Spagna, però, la pensano diversamente.

Infatti, per Marca, la Juventus e Luis Suarez avrebbero raggiunto un accordo totale. L'uruguaiano e i bianconeri avrebbero trovato un'intesa per i prossimi due anni con opzione per una terza stagione. Suarez a Torino dovrebbe guadagnare circa 10 milioni a stagione. Adesso si dovrebbe risolvere la questione tra il Pistolero e il Barcellona.

Infatti, Suarez vorrebbe rescindere il suo contratto con i catalani, ma le parti non avrebbero ancora trovato un accordo. Suarez ha un ulteriore anno di contratto con il Barcellona con opzione per un'altra stagione che dovrebbe scattare al raggiungimento del 60% delle presenze. Il club blaugrana vorrebbe che la Juventus desse un minimo indennizzo un po' come ha fatto il Siviglia per Rakitc. Il club spagnolo per arrivare al centrocampista croato ha versato circa 1,5 milioni più bonus. La speranza del Barcellona è che anche la Juventus possa versare un minimo contributo per Suarez.