La Juventus continua la sua ricerca di un nuovo centravanti. L'obiettivo principale dei bianconeri sarebbe sempre quello di Luis Suarez. Infatti, la Juventus vorrebbe arrivare al Pistolero anche se resterebbe da risolvere la questione legata al passaporto del giocatore uruguaiano. Secondo quanto si legge su Tuttosport, Luis Suarez la prossima settimana dovrebbe sostenere l'esame che gli consentirebbe di avere il passaporto italiano. Dunque, se questa questione dovesse risolversi, la Juventus potrebbe avvicinarsi al Pistolero. Fabio Paratici, però, starebbe portando avanti anche delle piste alternative.

Il piano B della Juventus sarebbe sempre Edin Dzeko.

La Juventus valuta anche la pista Dzeko

La Juventus, in queste ore, starebbe portando avanti due piste parallele. Infatti, i bianconeri oltre a muoversi sul fronte Suarez starebbero portando avanti anche le negoziazioni per Dzeko. La situazione del bosniaco però, sarebbe in standby visto che la Roma ancora non avrebbe trovato un suo sostituto. I giallorossi vorrebbero arrivare a Milik, ma al momento non c'è l'accordo con il Napoli. Oltre ai nomi di Suarez e Dzeko, la Juventus starebbe valutando anche la situazione di Cavani. Quest'ultimo è svincolato e potrebbe essere un'opportunità di mercato da poter cogliere. In ogni caso, Cavani sembra essere la terza scelta della Juventus.

In ogni, caso la volontà di Paratici è quella di regalare un grande bomber ad Andrea Pirlo. Probabilmente la prossima settimana se ne saprà qualcosa in più visto che Luis Suarez, in quel di Barcellona, dovrebbe sostenere l'esame di italiano B1. Se supererà questa prova, l'uruguaiano diventerà italiano come la moglie Sofia che è figlia di un friulano emigrato a Montevideo.

Suarez deve ottenere il passaporto comunitario per poter giocare in Serie A, visto che la Juventus ha già occupato i due slot a disposizione per tesserare extracomunitari. Infatti, i bianconeri hanno già acquistato Arthur e McKennie rispettivamente di nazionalità brasiliana e statunitense. Dunque, una volta che Suarez avrà ottenuto il passaporto italiano a quel punto la Juventus potrebbe tesserarlo senza nessun problema.

L'allenatore della Juventus aspetta un nuovo bomber

Andrea Pirlo, in questi giorni, sta lavorando alla Continassa ed è in attesa che arrivino buone notizie dal fronte mercato. Infatti, l'allenatore sta aspettando un nuovo centravanti anche perché Gonzalo Higuain è fuori dal suo progetto. Il Pipita sta lavorando alla Continassa, ma questa mattina 5 settembre, non avrebbe preso parte all'amichevole che la Juventus ha svolto contro l'Under 23. Questo sarebbe un ulteriore segnale che Higuain è fuori dai piani di Andrea Pirlo. Inoltre, in questi giorni, al JTC mancano anche gli otto nazionali che rientreranno alla base la prossima settimana. Alla sfida tra la Juventus e l'Under 23 non hanno partecipato nemmeno gli infortunati Paulo Dybala, Matthijs de Ligt e Federico Bernardeschi.

La Joya lavora per rientrare per le match contro la Sampdoria, mentre il numero 33 juventino non dovrebbe essere a disposizione per l'esordio in campionato. Per rivedere de Ligt, invece, bisognerà attendere novembre. La Juventus, nonostante le assenze, ha battuto 1-0 l'Under 23 e in buona evidenza si sono messi i due nuovi acquisti Arthur e McKennie. Il gol vittoria dei bianconeri è stato realizzato da Pjaca. Domani 6 settembre, la Juventus godrà di un giorno di riposo e la ripresa è fissata per il pomeriggio di lunedì 7 settembre.