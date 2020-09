Il Cagliari ha cominciato la preparazione in vista della prossima stagione con l'obiettivo di migliorare quanto di buono fatto vedere lo scorso anno. Non sarà semplice, visto che i sardi hanno perso un elemento importante come Radja Nainggolan, tornato all'Inter visto che era in prestito secco. I rossoblu proveranno a riportarlo alla base ma i nerazzurri lo lasceranno andare solamente a titolo definitivo. La priorità del club, però, sarà quella di reperire un rinforzo in attacco visto che Pavoletti non offre le dovute garanzie dal punto di vista fisico. Si è parlato molto di Kevin Lasagna ma nelle ultime ore starebbe prendendo nuovamente quota la pista che porta a Simone Zaza.

Il Cagliari pensa a Zaza

Il Cagliari è alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato da regalare al proprio allenatore, Eusebio Di Francesco. Stando a quanto riportato da Tuttosport, sarebbe tornato di moda il nome di Simone Zaza. Il centravanti era stato accostato ai rossoblu, infatti, già nelle scorse settimane e ora sarebbe tornato in auge come alternativa al primo obiettivo, Kevin Lasagna, che l'Udinese non vorrebbe lasciare andare. Zaza, invece, non è considerato incedibile, soprattutto dopo due stagioni al di sotto delle aspettative. Nell'ultima annata il classe 1991 ha disputato ventiquattro partite, di cui alcune anche partendo dalla panchina, mettendo a segno sei reti e collezionando un assist.

L'ex Juventus e Sassuolo vorrebbe partire visto che vorrebbe giocare con maggiore continuità per provare a convincere il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, a convocarlo per gli Europei della prossima estate.

Torino che, comunque, ha fatto un investimento importante sul centravanti, prendendolo dal Valencia nell'estate del 2018, dopo una sola annata in Spagna, per quasi 15 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto.

La trattativa con il Torino

Torino e Cagliari sono pronti a discutere del trasferimento di Simone Zaza in questa sessione di Calciomercato. La valutazione del centravanti granata, comunque, potrebbe non essere inferiore ai 10 milioni di euro. Una cifra importante e per questo motivo non è escluso che le due società possano anche intavolare uno scambio che possa portare dei benefici anche ai due bilanci, martoriati inevitabilmente dalla crisi che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi.

Il nome che piace molto al Toro sarebbe quello di Joao Pedro, ma in questo caso i rossoblu chiedono anche un conguaglio economico oltre al cartellino di Zaza. Il brasiliano, infatti, è un titolarissimo e sarà lasciato andare solo dinanzi a una proposta irrinunciabile.