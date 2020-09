Il Barcellona sarebbe ancora interessato a Lautaro Martinez, l'entourage del centravanti nerazzurro dovrebbe prossimamente avere un colloquio coi dirigenti interisti. Si potrebbe però profilare anche l'ipotesi di un rinnovo di contratto con la casacca dell'Inter, vista anche la complessità di arrivare a un giocatore importante come il 'Toro'. Intanto i nerazzurri, in attesa di ufficializzare Aleksandar Kolarov e di accogliere Arturo Vidal, hanno prolungato il contratto di Samir Handanovic fino a giugno 2022. Sembrerebbe tramontare la possibilità di arrivare a N'Golo Kanté, il calciatore avrebbe infatti espresso la volontà di rimanere al Chelsea.

Lautaro Martinez potrebbe decidere di rinnovare con l'Inter

L'Inter sembrerebbe intenzionata a rinnovare e adeguare il contratto di Lautaro Martinez, anche se il Barcellona sembrerebbe non aver scritto ancora la parola fine in merito alla trattativa per il centravanti argentino. Nelle prossime ore si saprà sicuramente qualcosa di più concreto, gli agenti del calciatore saranno a colloquio con la dirigenza nerazzurra per dirimere la questione. Le pretese economiche dei nerazzurri sono molto alte e il Barcellona, come tutti gli altri club spagnoli, ha un tetto di spesa oltre il quale non può spingersi. Nell'ultima stagione a tinte nerazzurre Lautaro ha collezionato 35 presenze e realizzato 14 reti in Serie A, ha effettuato 3 presenze senza segnare in Coppa Italia, ha giocato 6 partite e realizzato 5 gol in Champions League ed è stato protagonista di 5 presenze e 2 reti in Europa League.

In totale 49 presenze e 21 reti stagionali.

Il rinnovo di Handanovic e la probabile rinuncia a Kanté

La dirigenza interista ha deciso di rinnovare il contratto fino al 2022, incremento di un anno rispetto al precedente accordo, a uno dei suoi calciatori più rappresentativi e determinanti, Samir Handanovic.

Il portiere sloveno ha avuto un importante riconoscimento dal club per la splendida stagione effettuata, questo può anche consentire alla dirigenza di non affrettare la scelta del suo futuro sostituto. Uno degli acquisti più desiderati da Antonio Conte porta certamente il nome di N'Golo Kanté, il centrocampista della nazionale transalpina e il Chelsea sembrerebbero non avere la minima intenzione di separare le loro strade.

Il calciatore non è mai stato messo ufficialmente nella lista dei cedibili e Lampard punterebbe su di lui anche per il futuro. Gli innesti importanti degli inglesi farebbero presupporre che la prossima stagione veda protagonisti i 'blues' e Kanté vorrebbe far parte di questo progetto considerato vincente.