Iniziata in casa Crotone la marcia di avvicinamento al terzo turno di campionato che vedrà i rossoblu fare visita al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia al Sassuolo di Roberto De Zerbi. La squadra calabrese, reduce da due sconfitte, lavora di pari passo anche in ottica mercato estivo con la possibilità di concedere nuovi rinforzi al suo allenatore. Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbero anche i rossoblu sul centrocampista Andrè Anderson, calciatore in procinto di salutare la Capitale per affrontare una nuova avventura. Lo stesso Crotone starebbe continuando a trattare con il Lecce per l'arrivo in maglia rossoblu dell'attaccante Filippo Falco.

Crotone, rinforzo a centrocampo

L'ultima gara contro il Milan sembra avere creato qualche dubbio sull'assetto del centrocampo rossoblu. Diversi i calciatori ancora indietro di condizione e altri che invece devono ancora entrare negli schemi della squadra. Per garantire un margine di manovra maggiore al tecnico Giovanni Stroppa la società calabrese starebbe valutando la posizione del centrocampista Andrè Anderson, calciatore in uscita dalla Lazio. Il brasiliano, che sembrava prossimo a vestire la maglia della Salernitana, sarebbe stato attenzionato oltre che dai rossoblu anche dallo Spezia. Per lui con la maglia biancoceleste nell'ultimo campionato di massima serie sono giunte solamente cinque presenze, con uno spazio esiguo che potrebbe portarlo a cambiare squadra.

Falco nome per l'attacco del Crotone

Non solo Andrè Anderson, per il centrocampo il Crotone starebbe seguendo anche il giovane Jacopo Petriccione in forza al Lecce. Calda con i giallorossi sarebbe la trattativa per portare in rossoblu l'attaccante Filippo Falco. Il calciatore nativo di Taranto potrebbe tornare a giocare in Serie A, rimanendo sempre al sud Italia ma trasferendosi questa volta in Calabria.

I rossoblu avrebbero richiesto l'attaccante in prestito, mentre il Lecce vorrebbe monetizzare la cessione del calciatore. I rossoblu si starebbero anche guardando attorno e continuerebbero a seguire Samuel Di Carmine, attaccante di proprietà dell'Hellas Verona ma in scadenza di contratto nella prossima stagione.

Le altre operazioni

Un mercato che potrebbe decollare anche per quanto concerne le cessioni per il Crotone. Nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi il ritorno a Reggio Emilia, sponda Reggiana, dell'attaccante Augustus Kargbo. Protagonista della promozione in Serie B proprio con la maglia granata, la punta della Sierra Leone, che ha trovato poco spazio nella rosa crotonese, potrebbe proseguire la sua maturazione in cadetteria vestendo i colori della squadra che lo ha fatto conoscere al grande calcio. Per lui il trasferimento alla Reggiana dovrebbe arrivare con la formula del prestito fino a fine campionato.