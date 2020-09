L'Inter sta cercando di portare a termine delle operazioni di mercato che vadano incontro alle richieste di Antonio Conte per avere un organico competitivo. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico salentino vorrebbe avere con sé Chris Smalling e N'Golo Kanté, anche se si tratta di due obiettivi difficili da raggiungere soprattutto nelle fasi finali del Calciomercato. In uscita, starebbero proseguendo i colloqui con il Tottenham per Milan Skriniar.

L'Inter tenta di arrivare a Smalling e Kanté

Le esigenze di Antonio Conte sarebbero legate all'acquisto di un nuovo centrale difensivo e di un centrocampista che sappia fare da frangiflutti in mezzo al campo.

Per quanto riguarda la mediana, il tecnico leccese avrebbe individuato già da tempo in N'Golo Kanté il profilo ideale per la sua filosofia di gioco. In caso di partenza di Milan Skriniar, destinazione Tottenham, i nerazzurri andrebbero a reinvestire il denaro incassato sul nazionale francese del Chelsea.

La partita vinta in sofferenza con la Fiorentina avrebbe convinto ancora di più Conte della necessità di avere un giocatore che faccia filtro in mezzo al campo. Nelle idee dell'allenatore, il nuovo acquisto dovrebbe affiancare Barella, poiché attualmente l'Inter non ha nella sua rosa altri elementi con queste caratteristiche, eccezion fatta per Gagliardini. Brozovic - come si è notato anche durante il match contro i viola - è abile in fase offensiva e di costruzione, mentre lamenta delle lacune in interdizione e nel gioco difensivo.

Qualora i nerazzurri non dovessero riuscire ad acquistare N'Golo Kanté, molto probabilmente quel ruolo verrebbe affidato ad Arturo Vidal.

In merito al difensore centrale, l'Inter preferirebbe puntare su un prestito e in quest'ottica in pole-position potrebbe esserci Chris Smalling. Il club milanese potrebbe proporre al Manchester United un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il reparto arretrato contro la Fiorentina non è stato impeccabile: la partenza di Godin verso Cagliari, la probabile cessione di Milan Skriniar al Tottenham e la squalifica di Stefan de Vrij hanno fatto traballare la difesa interista.

D'Ambrosio è riuscito ad adattarsi, mentre Bastoni ha faticato come centrale e Kolarov è apparso in ritardo di condizione.

Nella scorsa stagione, Chris Smalling con la maglia della Roma ha collezionato 30 partite con tre reti in Serie A, due presenze senza mai andare a segno in Coppa Italia e cinque gare e zero goal in Europa League. N'Golo Kanté invece ha disputato con il Chelsea 22 partite in Premier League segnando anche tre reti, è sceso in campo una sola volta in Fa Cup e ha raccolto quattro gettoni di presenza in Champions League.