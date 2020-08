Il Calciomercato dell'Inter sta entrando nel vivo, tanti i nomi accostati al club nerazzurro e diversi quelli che potrebbero lasciare la società interista. Si starebbe parlando in maniera sempre più insistente di uno scambio tra Milan Skriniar e Leandro Paredes con il Paris Saint-Germain. Il forte centrale slovacco viene da una annata non troppo soddisfacente, addirittura nell'ultima parte della stagione è stato relegato in panchina da Antonio Conte. Il centrocampista argentino risulterebbe essere molto interessante per il tecnico salentino in quanto in possesso di quelle caratteristiche tecniche e tattiche che al momento latitano nel centrocampo nerazzurro.

Al momento sembrano solo rumori di mercato, ma potrebbero essere i segnali di una trattativa che non sarebbe clamoroso se decollasse.

L'interesse dell'Inter per Paredes e lo scambio eventuale con Skriniar

Milan Skriniar è stato sempre considerato un incedibile in casa nerazzurra, ma dopo il campionato appena concluso non propriamente eccellente, la società nerazzurra avrebbe deciso di mettere nella lista dei cedibili il forte difensore centrale slovacco. Il sacrificio si renderebbe necessario per raggiungere qualche obiettivo di mercato molto caro ad Antonio Conte. L'interesse del Paris Saint-Germain per Skriniar è cosa ormai nota, soprattutto dopo che Thiago Silva ha lasciato vacante il ruolo di difensore centrale in casa parigina.

L'Inter potrebbe essere interessata a intavolare una trattativa con i transalpini per portare in nerazzurro Leandro Paredes, soprattutto se non dovesse andare in porto l'affare relativo a Sandro Tonali del Brescia. La valutazione di 70 milioni dello slovacco è ormai solamente un ricordo e il suo cartellino potrebbe attestarsi sui 50 milioni di euro, Skriniar ha un contratto che lo lega all'Inter fino al 2023 e percepisce un ingaggio netto di tre milioni di euro.

Lo scambio con Leandro Paredes potrebbe portare nelle casse nerazzurre un conguaglio che andrebbe dai 20 ai 30 milioni di euro, ma l'acquisto del forte centrocampista argentino non sarebbe però così scontato visto l'interesse costante sul calciatore da parte della Juventus. Le caratteristiche tecnico-tattiche di Leandro Paredes di sposerebbero in maniera perfetta con quanto richiesto da Antonio Conte ai dirigenti nerazzurri.

Si tratta solo di attendere le evoluzioni del mercato e capire se questo scambio potrebbe essere una pista concreta. Anche il Manchester United e il Tottenham sembrerebbero essere molto interessate a Milan Skriniar, nel caso in cui l'inter decidesse di mettere sul mercato il difensore centrale, le offerte sicuramente non mancheranno. La certezza è che davanti ad un'offerta, allettante i dirigenti nerazzurri non farebbero di certo le barricate per trattenere il difensore ex Sampdoria.