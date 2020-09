L'Inter sta cercando di vendere i calciatori considerati in esubero per poi gettarsi a capofitto sui propri obiettivi di mercato. La dirigenza nerazzurra vuole regalare ad Antonio Conte una rosa molto competitiva, per questo ci vorrà però tempo e pazienza. Nelle ultime ore l'Inter avrebbe messo nel mirino il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Per arrivare ad un acquisto così importante ci sarebbe bisogno di far cassa con la vendita di qualche calciatore. Godin e Candreva sembrerebbero molto vicini a Cagliari e Genoa, inoltre in uscita ci sarebbero anche Nainggolan, Skriniar e Perisic.

Inter interessata a Nikola Milenkovic

Sono tanti i nomi accostati alla compagine nerazzurra in questo Calciomercato. Tra i tanti, l'Inter ha preferito non andare concretamente su Kumbulla, successivamente il calciatore è andato alla Roma. Ma nelle ultime ore si sta facendo spazio il nome di Nikola Milenkovic, difensore viola richiesto da diverse società importanti, su tutte il Milan di Stefano Pioli. Milenkovic nella Fiorentina ha giocato sia centrale di difesa che terzino destro e potrebbe essere molto importante nello scacchiere interista anche per questa sua duttilità. Al momento non risulterebbero offerte ufficiali giunte sul tavolo della Fiorentina. L'Inter, come tanti altri club italiani ed europei, prima di acquistare deve obbligatoriamente vendere.

Inoltre, le priorità sugli acquisti al momento sarebbero rappresentate dagli innesti di Arturo Vidal e N'Golo Kanté.

Tra i calciatori vicini alla partenza ci sarebbero principalmente Diego Godin e Antonio Candreva, richiesti rispettivamente dal Cagliari e dal Genoa. Anche per quel che concerne Milan Skriniar e Radja Nainggolan ci sarebbero forti voci di cessione: entrambi i calciatori sarebbero stati richiesti dai francesi del Paris Saint Germain.

Per quanto riguarda il centrocampista ex Cagliari, i nerazzurri accetterebbero di lasciarlo andare per 15 milioni di euro o per un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per il difensore centrale si attendono invece proposte e offerte particolarmente importanti. In uscita dall'Inter anche il croato Ivan Perisic, molto richiesto in Germania, soprattutto da Bayer Leverkusen, Hertha Berlino e Lipsia.

Qualora i club in questione presentassero ai nerazzurri una proposta vicina ai 15/18 milioni di euro l'affare potrebbe concretizzarsi.