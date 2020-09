Il club nerazzurro sta affondando i suoi colpi principali sul settore nevralgico del terreno di gioco, il centrocampo. L'Inter infatti sembrerebbe essere entrata in corsa per l'acquisto di Manuel Locatelli, uno degli obiettivi di mercato della nuova Juventus di Andrea Pirlo. La società nerazzurra, secondo alcune indiscrezioni, a centrocampo starebbe per mettere a segno il colpo Arturo Vidal e ha riscattato dal Sassuolo Stefano Sensi. Locatelli costituirebbe un altro acquisto importante da parte del club interista. La valutazione non è sicuramente bassa, si tratterebbe di 40 milioni di euro e l'Inter potrebbe finanziarla esclusivamente cedendo qualche suo pezzo pregiato.

Intanto la società milanese a breve potrebbe avere delle buone notizie legate al futuro del centrocampista della nazionale cilena Arturo Vidal.

L'Inter potrebbe essere interessata a Manuel Locatelli

Il club nerazzurro potrebbe entrare prepotentemente nella corsa a Manuel Locatelli e sfidare la Juventus per il suo acquisto. Non è cosa facile arrivare al giovane calciatore del Sassuolo, soprattutto perché il club emiliano chiede una cifra molto elevata e non ha grosse necessità di sbarazzarsi del centrocampista della nazionale. La Juventus è sicuramente il club attualmente favorito nella corsa al giocatore, ma il Sassuolo vorrebbe effettuare sull'operazione una cospicua plusvalenza e questo non rende la trattativa agevole.

Sembrerebbe che Locatelli sia molto interessato a vestire la maglia bianconera, nelle ultime ore si sarebbe però fatto importante l'interesse dell'Inter. Il club milanese, tramite il suo amministratore delegato Beppe Marotta, potrebbe presentare un'offerta a Giovanni Carnevali che includa Dalbert. Il brasiliano è considerato in uscita dall'Inter e potrebbe essere una pedina di scambio per eventuali operazioni in entrata.

Ora bisognerà capire se i nerazzurri intenderanno spingersi fino in fondo, visto che il loro centrocampo al momento è super affollato. Nella stagione scorsa Manuel Locatelli ha collezionato 33 presenze e nessuna rete in Serie A, una presenza senza gol in Coppa Italia e cinque presenze e un gol per quel che concerne gli Europei U21.

Ci potrebbero essere a breve anche novità sulla trattativa legata al centrocampista cileno Arturo Vidal. Dalla Spagna arrivano buone notizie per i colori nerazzurri, secondo il giornalista Alfredo Martinez, esperto delle vicende legate al Barcellona, è ormai scontato l'addio dell'ex calciatore juventino e non tarderà molto l'ufficializzazione dell'Inter per il suo acquisto. Si potrebbe presto concludere, quindi, una trattativa di mercato a cui il tecnico leccese Antonio Conte ha sempre tenuto particolarmente.