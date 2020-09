La Juventus sta cercando di completare la sua rosa e di fornire ad Andrea Pirlo ulteriore qualità. I calciatori che maggiormente vengono accostati alla società bianconera sono da considerare Joaquin Correa della Lazio e Federico Chiesa della Fiorentina. Sembrerebbero essere in uscita il centrocampista Sami Khedira e il difensore Daniele Rugani. Non sembrerebbe essere ancora tramontata la pista che porta a Rodrigo De Paul dell'Udinese.

La Juventus tenta la Lazio per Joaquin Correa

I dirigenti bianconeri stanno cercando di portare in bianconero il 'Tucu' Correa, a quanto sostiene Il Messaggero di Roma.

Il fantasista è particolarmente apprezzato sia da Andrea Pirlo che dalla proprietà, il problema potrebbe però essere rappresentato dall'alta valutazione del cartellino. Il presidente della Lazio Claudio Lotito lascerebbe andare il forte giocatore argentino esclusivamente per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, la Juventus e l'agente Alessandro Lucci starebbero provando a mitigare le richieste. L'idea dei dirigenti juventini potrebbe essere quella di proporre un affare stile Morata, 10 milioni di euro immediati e il resto da versare dopo due anni. Nella stagione da poco conclusa, Joaquin Correa è stato protagonista di 30 partite e nove reti in Serie A, una presenza senza mai andare a segno in Coppa Italia e tre partite con una rete nell'ultima edizione di Europa League.

I bianconeri ci provano per Federico Chiesa

Come scrive Tuttosport, la dirigenza bianconera non avrebbe ancora perso le speranze di arrivare a Federico Chiesa. La Juventus prima di affondare il colpo dovrebbe però prima vincere e fare cassa, il presidente viola Commisso non avrebbe mai considerato incedibile l'esterno d'attacco, se ne priverebbe però solamente davanti ad un'offerta economica realmente allettante.

La Fiorentina valuterebbe Federico Chiesa una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro, esborso importante che in questo momento i bianconeri non potrebbero permettersi di effettuare. Per quanto riguarda le uscite, Sami Khedira a breve potrebbe liberarsi consensualmente dalla Juventus. Anche Daniele Rugani sarebbe da tempo considerato in uscita, anche se al momento non sembrano registrarsi offerte concrete per il difensore centrale.

Un calciatore considerato vicino alla Juventus sarebbe Rodrigo De Paul, il calciatore era considerato vicino al Leeds, per il momento è rimasto però a Udine. Nella stagione appena trascorsa, Federico Chiesa ha collezionato 34 presenze con 10 reti in Serie A e tre partite con un gol in Coppa Italia. Con la maglia della nazionale italiana ha totalizzato sei presenze segnando una rete nelle qualificazioni per gli Europei.