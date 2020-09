La Juventus ha finalmente il suo centravanti, dopo l'acquisto di Alvaro Morata i bianconeri starebbero sondando altre opportunità di mercato. Il club torinese starebbe cercando di mettere in piedi con il Barcellona uno scambio tra Ousmane Dembélé e Douglas Costa. Khedira potrebbe decidere di rimanere alla Juventus, mentre Rugani sarebbe in uscita ma solamente per una cifra intorno ai 20/25 milioni di euro.

Ipotesi di scambio con il Barcellona tra Dembélé e Douglas Costa

Il Barcellona e la Juve starebbero lavorando ad una ipotesi di scambio tra Ousmane Dembélé e Douglas Costa, l'operazione potrebbe essere improntata alla stregua di quella avvenuta tra Arthur e Pjanic.

Il francese sembrerebbe non rientrare nei piani tecnici e progettuali di Ronald Koeman e la Juventus sarebbe fortemente intenzionata a cedere il brasiliano. I bianconeri prima di rendere più concreta la trattativa, vorrebbero provare a fare cassa con l'esterno d'attacco, il calciatore sarebbe richiesto in Premier League, soprattutto da Manchester United e Wolverhampton. Per il momento sembrerebbe non esserci stata ancora nessun contatto ufficiale tra i due club, si tratterebbe solo di idee e di indizi di mercato. Nella stagione appena conclusa, Douglas Costa ha collezionato 23 presenze e una rete in Serie A, quattro partite e un gol in Coppa Italia e una partita mettendo a segno una rete in Champions League.

Ousmane Dembélé ha totalizzato cinque presenze e una rete in Liga e quattro presenze senza mai andare in rete nell'ultima edizione della Champions League.

Le altre operazioni di mercato dei bianconeri

L'ex Real Madrid Sami Khedira vorrebbe lasciare la Juventus esclusivamente a fronte di un'offerta progettuale allettante, tra domenica e lunedì potrebbe esserci una svolta anche se niente sarebbe ancora deciso.

I bianconeri vorrebbero 'liberarsi' del centrocampista tedesco e non essere costretti a metterlo fuori rosa. Daniele Rugani sarebbe da diversi anni in uscita dalla Juventus, ma la mancanza di offerte congrue ha lasciato sempre il difensore centrale in bianconero. Il calciatore avrebbe richieste soprattutto dalla Premier League, Newcastle, Leeds e Manchester City avrebbero chiesto informazioni alla Juventus.

L'operazione non risulterebbe essere facile visto che la dirigenza bianconera continuerebbe a chiedere una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, l'eventuale cessione potrebbe però sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato. Daniele Rugani, nella stagione appena trascorsa, ha confezionato 10 presenze senza mai andare in rete in Serie A, due partite senza gol in Coppa Itali e nell'ultima edizione della Champions League.