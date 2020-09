Il Paris Saint-Germain sarebbe a un passo dal concretizzare l'accordo con la Roma per il passaggio del terzino Alessandro Florenzi nella capitale francese. La formula sarebbe quella del prestito secco per un'intera stagione con diritto di riscatto da parte della società parigina. Il Psg troverebbe così un nuovo sostituto per Meunier, il quale non rientrando più nei piani di Tuchel non era stato rinnovato lo scorso giugno.

La formula della trattativa

La formula della trattativa che dovrebbe portare Florenzi in Francia è simile a quella che il d.s. Leonardo aveva utilizzato la scorsa estate per trattare con l'Inter per Icardi.

Anche in quel caso infatti, nelle ultime ore del mercato, il dirigente brasiliano aveva portato avanti l'operazione senza spendere nulla per poi negoziare al ribasso il prezzo con l'Inter. Complice la necessità di trovare urgentemente un laterale difensivo, visto che il Psg ha utilizzato anche in Champions League un terzino destro d'emergenza come Kehrer, la trattativa con la Roma sarebbe giunta dunque nelle fasi finali e nei prossimi giorni Florenzi potrebbe già approdare a Parigi.

L'ultima stagione di Alessandro Florenzi

Alessandro Florenzi ha disputato la seconda metà della scorsa stagione al Valencia, visto lo scarso utilizzo da parte di Fonseca nel suo undici titolare. L'ex giallorosso era infatti passato in ben poco tempo da "futuro capitano", dopo l'addio di Totti e due anni dopo di De Rossi, a riserva.

La sua ultima partita con la Roma (vista dalla panchina) è stato il derby con la Lazio disputato lo scorso 26 gennaio (terminato 1-1) per poi approdare al Valencia con la formula del prestito, squadra nella quale ha trovato maggiori spazi giocando 14 partite in 7 mesi nella seconda metà della stagione.

Se l'operazione dovesse andare a buon fine Florenzi ritroverebbe al PSG il compagno di nazionale Marco Verratti.

Le altre operazioni della Roma: Dzeko e Smalling

Sono ore calde nella capitale anche per quanto riguarda altre due importanti trattative di Calciomercato. Il difensore Chris Smalling infatti, reduce da una stagione in giallorosso in cui è diventato ormai un punto di riferimento per la difesa romanista, ha saltato gli allenamenti col Manchester United (squadra nella quale è tornato dopo il prestito alla Roma): sembrerebbe quasi fatta per l'acquisto a titolo definitivo da parte dei giallorossi.

La formula, nel suo caso, sarebbe quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

Ore calde anche per quanto riguarda la trattativa per portare Edin Dzeko alla Juve, la quale avrebbe già un accordo col giocatore per quanto riguarda il suo contratto. La Roma è invece ancora alla ricerca di un sostituto che nei giorni scorsi sembrava essere Milik dal Napoli, ma il club partenopeo richiede 35 milioni di euro e non sembra essere interessato all'inserimento di Under nella trattativa.